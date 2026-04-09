Lakeside Bancshares bondit grâce à un accord de rachat de 41 millions de dollars avec Catalyst Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de la banque communautaire Lakeside Bancshares LKSB.PK ont bondi de 47% à 18,75 dollars

** Catalyst Bancorp CLST.O achètera sa rivale LKSB dans le cadre d'une opération de rachat en numéraire de 41,1 millions de dollars, ont annoncé les banques mercredi soir

** Les actions de CLST chutent de 6,3 % à 16,02 $

** Les actionnaires de LKSB recevront 19,58 $ par action, ce qui représente une hausse de 53,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La transaction fait plus que doubler la taille de CLST et devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** La transaction devrait augmenter les bénéfices de CLST de 180 % une fois que les économies de coûts seront entièrement réalisées

** À la dernière clôture, LKSB a augmenté de 15,9 % et CLST de 8,6 % depuis le début de l'année