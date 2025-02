Lagardère: résultat net part du Groupe de 168 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 8 942 ME en 2024, en croissance de +8,5 % par rapport à 2023 en données comparables (+10,6 % en données consolidées).



Le Résop Groupe s'établit à 593 ME en 2024 contre 520 ME en 2023, en progression de +14 % (+73 ME).



Le Résop de Lagardère Publishing s'élève à 310 ME (contre 301 ME en 2023) et celui de Lagardère Travel Retail à 305 ME (contre 245 ME en 2023).



Le Résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 498 ME en 2024 contre 405 ME en 2023, en progression de +93 ME.



Le résultat net ajusté part du Groupe s'inscrit à 253 ME, contre 252 ME en 2023. Le résultat net part du Groupe s'élève à 168 ME, contre 144 ME en 2023.





