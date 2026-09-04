Lagardère acquiert une participation dans le média d'extrême droite Frontières

Lagardère Media LAGA.PA , qui regroupe bon nombre des principaux titres du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, prend une participation dans Frontières, a annoncé vendredi Erik Tegnér le président de ce média d'extrême-droite.

"Le groupe Lagardère (JDD, Europe 1) de Vincent Bolloré, devient partenaire et actionnaire de notre média Frontières. Un immense succès qui va nous permettre d'aller encore plus loin, encore plus fort", a dit sur la plate-forme X Erik Tegnér, également chroniqueur sur la chaîne d'information de droite dure CNews.

Fondé en 2021 sous le nom de Livre Noir avant de se rebaptiser Frontières, le média a fait de l'immigration le coeur de sa ligne éditoriale. Il est également connu pour ses prises de positions pro-russes dans la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis février 2022.

(Sudip Kar-Gupta, Version française Benoit Van Overstraeten)