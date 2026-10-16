Ladder Capital en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 octobre - ** L'action du REIT Ladder Capital LADR.N progresse de 4,7 % à 9,24 dollars
** La société annonce un bénéfice par action distribuable de 35 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 31 cents – données compilées par LSEG
** Le directeur général Brian Harris indique que la société a accordé plus de 700 millions de dollars de nouveaux prêts et émis des titres au troisième trimestre
** Six des sept sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et une seule "conserver"; le cours cible médian est de 11,50 dollars – données compilées par LSEG
** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre LADR affiche une baisse de plus de 15 % depuis le début de l'année
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