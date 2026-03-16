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LACROIX invite les actionnaires individuels à un webinaire. Rendez-vous le 1 er avril 2026 à 18h30.
information fournie par Boursorama CP 16/03/2026 à 15:10

Communiqué LACROIX

LACROIX invite les actionnaires individuels à un webinaire.
Rendez-vous le 1 er avril 2026 à 18h30.

A vos agendas !

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, et Nicolas Bedouin, Directeur Général Délégué & VP Exécutif Finance, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire qui se tiendra le 1er avril 2026 à 18h30 heures.

À cette occasion, les dirigeants de LACROIX reviendront sur les résultats annuels 2025 et les perspectives du Groupe. Ils répondront également à vos questions.

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