Communiqué LACROIX
LACROIX invite les actionnaires individuels à un webinaire.
Rendez-vous le 1 er avril 2026 à 18h30.
A vos agendas !
Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, et Nicolas Bedouin, Directeur Général Délégué & VP Exécutif Finance, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire qui se tiendra le 1er avril 2026 à 18h30 heures.
À cette occasion, les dirigeants de LACROIX reviendront sur les résultats annuels 2025 et les perspectives du Groupe. Ils répondront également à vos questions.
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