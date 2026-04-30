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Labcorp en hausse après avoir revu ses prévisions à la hausse ; ses résultats du premier trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action Labcorp LH.N progresse de 1,1% à 259,99 $ avant l'ouverture du marché

** L'opérateur de laboratoires relève ses prévisions de BPA ajusté annuel de 17,55 $ - 18,25 $ à 17,70 $ - 18,35 $; les analystes tablaient en moyenne sur 17,87 $, selon les données compilées par LSEG

** LH relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 14,61 - 14,79 milliards de dollars à 14,65 - 14,80 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à environ 14,66 milliards de dollars

** Annonce un BPA ajusté de 4,25 $ au premier trimestre, contre une prévision de 4,09 $

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'élève à 3,54 milliards de dollars, contre des prévisions de 3,51 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 2,5% depuis le début de l'année

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LABCORP HLDGS
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