La-Z-Boy plonge en raison de prévisions de ventes trimestrielles décevantes
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du fabricant de meubles La-Z-Boy

LZB.N chutent de près de 24,5 % à 29,50 $ en préouverture du marché, en raison de perspectives décevantes pour le deuxième trimestre

** La société prévoit des ventes de 510 à 530 millions de dollars, contre des estimations de 531,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur financier Taylor Luebke évoque un "environnement macroéconomique et de consommation difficile" pour expliquer les perspectives

** BPA de 0,47 $ au 1er trimestre contre 0,55 $ prévu; revenus de 492 millions de dollars également inférieurs aux attentes de 494 millions de dollars

** Les ventes au détail à magasins comparables diminuent de 4 % par rapport à l'année précédente en raison de la baisse du trafic et de la faible demande des consommateurs

** Un courtier estime que l'action est "achetée", tandis que deux autres l'estiment "conservée"; leur prévision médiane est de 46 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 10,2 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

