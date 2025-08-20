La-Z-Boy plonge en raison de prévisions de ventes trimestrielles décevantes

20 août - ** Les actions du fabricant de meubles La-Z-Boy

LZB.N chutent de près de 24,5 % à 29,50 $ en préouverture du marché, en raison de perspectives décevantes pour le deuxième trimestre

** La société prévoit des ventes de 510 à 530 millions de dollars, contre des estimations de 531,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur financier Taylor Luebke évoque un "environnement macroéconomique et de consommation difficile" pour expliquer les perspectives

** BPA de 0,47 $ au 1er trimestre contre 0,55 $ prévu; revenus de 492 millions de dollars également inférieurs aux attentes de 494 millions de dollars

** Les ventes au détail à magasins comparables diminuent de 4 % par rapport à l'année précédente en raison de la baisse du trafic et de la faible demande des consommateurs

** Un courtier estime que l'action est "achetée", tandis que deux autres l'estiment "conservée"; leur prévision médiane est de 46 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 10,2 % depuis le début de l'année