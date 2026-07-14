La Writers Guild intente une action en justice pour bloquer l'accord avec Paramount, affirmant que celui-ci porterait préjudice aux scénaristes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le syndicat au paragraphe 4, ainsi que des détails tirés de la plainte aux paragraphes 6 à 8) par Jody Godoy et Lisa Richwine

La Writers Guild of America a intenté mardi une action en justice pour bloquer le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount, d'un montant de 110 milliards de dollars (XX milliards d'euros), affirmant que cette opération mettrait en péril les moyens de subsistance des scénaristes et menacerait la santé de l'industrie du divertissement aux États-Unis.

Cette affaire porte un nouveau coup aux ambitions de Paramount, qui souhaite devenir un concurrent plus sérieux de Netflix et Disney, au lendemain d’une action en justice intentée par la Californie et 11 autres États pour bloquer l’opération. Bien qu’une décision dans l’une ou l’autre de ces affaires suffise à faire échouer l’opération, Paramount va désormais devoir faire face à une double charge de travail juridique.

Dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, la Writers Guild a fait valoir que cette opération réduirait le nombre d’acheteurs de films et de séries télévisées à Hollywood, ce qui porterait préjudice à ses membres.

“Avec moins de concurrents, l’entité issue de la fusion entre Paramount et Warner Bros. aurait à la fois la motivation et la capacité de réduire ses coûts en limitant les rémunérations des scénaristes et en diminuant la production. Les scénaristes seront moins bien rémunérés et auront moins d’opportunités d’emploi”, indique la plainte de la WGA.

Le syndicat, composé de la Writers Guild of America West et de la Writers Guild of America East, compte 18.000 membres dans l’ensemble du secteur du divertissement.

Un porte-parole de Paramount n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Writers Guild a déclaré qu’en regroupant deux des cinq grands studios hollywoodiens, cette fusion concentrerait de manière illégale la demande de scénaristes pour les films à grand succès et les séries télévisées, et réduirait le pouvoir de négociation des scénaristes qui concluent des contrats d’exclusivité avec les studios. La Writers Guild a évoqué une affaire portée devant le ministère américain de la Justice qui a permis de bloquer avec succès la tentative d’acquisition par Penguin Random House de son concurrent Simon & Schuster , au motif que cela entraverait la concurrence sur le marché des livres les plus vendus et réduirait les avances versées aux auteurs.

L’affaire reposait sur l’argument selon lequel la société issue de la fusion contrôlerait près de la moitié du marché de l’édition, ce qui constituerait un monopsone de fait qui laisserait des centaines d’auteurs indépendants avec moins d’options et moins de pouvoir de négociation.