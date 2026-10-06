La ville de New York poursuit un cabinet d'avocats de Manhattan pour des plaintes pour préjudice corporel présumées frauduleuses

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par David Thomas

La ville de New York a poursuivi en justice un petit cabinet d’avocats de Manhattan pour avoir prétendument intenté à son encontre de fausses actions en justice pour chutes accidentelles, en violation de la loi fédérale contre le racket.

Dans une plainte déposée dimanche devant le tribunal fédéral de Manhattan, la villea cité 15 actions en justice prétendument frauduleuses intentées par le cabinet Asher & Associates et ses avocats, Ryan et Roberta Asher. Le cabinet Asher affirmait que ses clients avaient été blessés en circulant à moto, en scooter ou à vélo sur des routes municipales mal entretenues , alors qu'ils avaient en réalité été blessés dans d'autres circonstances, comme lors d'une bagarre ou d'un délit de fuite, a déclaré la ville.

Le cabinet Asher a abandonné ses dossiers sans fournir d’explication après que la ville l’eut confronté à des « déclarations contradictoires » contenues dans les plaintes, a indiqué le service juridique de la ville de New York dans un communiqué de presse.

« Les lois relatives aux dommages corporels ont pour but de protéger les véritables victimes de traumatismes, et non de remplir les poches de personnes cherchant à s’enrichir rapidement aux dépens des contribuables de la ville », a déclaré Steven Banks, conseiller juridique de la ville de New York, dans un communiqué.

Ryan et Roberta Asher n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cette affaire est la dernière en date aux États-Unis à viser des avocats spécialisés dans les dommages corporels en vertu de la loi fédérale RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), une loi vieille de 56 ans adoptée par le Congrès pour aider à mettre un frein aux chefs du crime organisé, souvent protégés par leurs hommes de main, pour des pratiques illégales répétées. En vertu de la loi RICO, les dommages-intérêts sont triplés si le plaignant obtient gain de cause.

New York réclame également des dommages-intérêts en vertu de la loi municipale et de la loi de l’État sur les fausses déclarations (False Claims Act).

« Les poursuites frauduleuses pour préjudice corporel tirent profit du malheur d’autrui et ce sont les contribuables qui en supportent le fardeau », a déclaré Mike Flynn, commissaire du département des Transports de la ville de New York, dans un communiqué.

Dans sa plainte, la ville a indiqué que les 15 affaires qu’elle cite ne constituent que « la partie émergée de l’iceberg » et qu’elle cherche à identifier d’autres actions en justice intentées par le cabinet Asher qui auraient généré « des millions de dollars en honoraires d’avocats, règlements à l’amiable et condamnations fondés sur de faux récits ».

Des entreprises telles qu’Uber Technologies et Federal Express Corporation ont intenté une série de poursuites en invoquant les dispositions civiles de la loi RICO à l’encontre des avocats des plaignants devant les tribunaux fédéraux américains. Près de 300 affaires de ce type ont été déposées depuis 2024, selon un rapport publié mardi par l’American Tort Reform Association, un groupe de défense juridique favorable aux entreprises.

L'affaire est intitulée « La ville de New York c. Ryan H. Asher, et al. », Tribunal fédéral de première instance du district sud de New York, 1:26-cv-08753

Pour la ville: Eric Proshansky et Cesar Ruiz, du service juridique de la ville de New York