La vie aux abords de la Starbase de Musk est source de richesses mais aussi de divisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Changements dans les gros titres)

* Starbase apporte des emplois, du tourisme et de la croissance économique à la région du sud du Texas

* Les habitants intentent des poursuites pour dommages matériels et expriment leurs inquiétudes concernant la sécurité et l'environnement

* La communauté est divisée: certains profitent de SpaceX, d'autres se sentent négligés et déplacés

par David Jeans

STARBASE, Texas, 10 juin - La dernière fois que SpaceX a lancé une fusée dans le sud du Texas, Eddie Reyes, capitaine d’un bateau charter, se trouvait à bord d’un bateau ponton à moins de 3 km de la rampe de lancement avec un groupe de passagers payants. Une explosion de flammes s’est produite et des ondes de choc ont secoué le bateau tandis que la fusée s’élevait dans le ciel. L'arrivée de SpaceX a été une aubaine pour Reyes et sa famille. Depuis la création de Starbase, la ville d'entreprise d'Elon Musk, son activité de location de bateaux a pris de l' , les passionnés d'espace affluant dans la région pour assister aux lancements. Le neveu de Reyes travaille chez SpaceX en tant que soudeur et conduit un Tesla Cybertruck.

Mais ces mêmes fusées qui, selon Reyes, font prospérer sa famille, font également trembler la maison de sa mère. Les ondes de choc des lancements fissurent le plafond, descellent les joints des fenêtres et affaissent les fondations. Elle fait partie des dizaines de résidents qui poursuivent aujourd’hui l’entreprise de Musk en justice pour dommages et intérêts.

« On ne peut pas arrêter le progrès », a déclaré Reyes. De nombreux habitants de la région de la vallée du Rio Grande, autour de Starbase – la ville d’entreprise centrée sur les opérations de fusées de SpaceX – sont parvenus à une conclusion similaire. Ils sont prêts à surfer sur la vague des ambitions interplanétaires de Musk et à accepter les conséquences qui en découlent. Si l’expansion rapide de SpaceX génère des emplois, attire des visiteurs et suscite l’intérêt mondial, elle alimente également des poursuites judiciaires, des préoccupations environnementales et un fossé grandissant parmi les 1,4 million d’habitants de la vallée du Rio Grande. Après l’introduction en bourse record de SpaceX vendredi, d’un montant de 1,75 billion de dollars – qui permettra de lever 75 milliards de dollars, en partie pour faire passer Starship de lancements d’essai sporadiques à des vols potentiellement hebdomadaires –, les pressions auxquelles sont confrontés les habitants autour de Starbase ne vont cesser de s’intensifier.

« Cette entreprise fait littéralement trembler la terre », a déclaré Tino Villarreal, conseiller municipal de Brownsville, une ville de 185 000 habitants limitrophe de Starbase. « Par le nombre de travailleurs qu’elle souhaite employer, par les ondes qui font littéralement trembler notre sol. »

SpaceX a refusé de commenter cet article. Les réalités contradictoires de Starbase ont été mises en évidence avant le lancement de Starship le mois dernier – le plus grand décollage et atterrissage de fusée dans l’ de l’océan Indien – lorsque Jose Bautista, 25 ans, un travailleur contractuel, a fait une chute mortelle dans une installation SpaceX voisine, un incident rapporté pour la première fois par le San Antonio Express-News. Il était le dernier employé de SpaceX à avoir trouvé la mort ou subi des blessures graves dans la course de Musk pour coloniser Mars.

Sur TikTok, une vidéo publiée par Etienne Rosas, chercheur en politique locale, exigeant que l’entreprise assume ses responsabilités, a généré des milliers de « j’aime ». Un cousin de Bautista l’a remercié dans les commentaires, ajoutant: « Ma famille a besoin de vos prières. » Mais d’autres ont défendu SpaceX en réponse à Rosas, affirmant que l’entreprise n’était pas responsable de ce décès. Une personne a suggéré que Bautista, même dans la mort, serait capable de « voir un accident pour ce qu’il est ». Cette personne, qui n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters, a ajouté: « Les projets d’une telle ampleur, comme le barrage Hoover par exemple, font toujours de nombreuses victimes et le projet se poursuit. C’est la manière américaine. »

Un porte-parole de la ville de Starbase a refusé de commenter. L’Occupational Safety and Health Administration, qui enquête sur l’incident, a refusé de commenter. Un représentant de la famille de Bautista a refusé de commenter.

Le bureau du shérif du comté de Cameron a renvoyé les demandes de commentaires de Reuters vers SpaceX.

SpaceX, qui n'a pas répondu, n'a pas encore reconnu publiquement le décès de M. Bautista.

UNE PLATEFORME DE LANCEMENT DE FUSÉES DANS L'ARRIÈRE-COUR

Lorsque la construction du site Starbase de SpaceX a commencé en 2014, Boca Chica n'était qu'un petit groupe de maisons le long de la frontière mexicaine et une plage prisée des habitants de Brownsville. Aujourd'hui, deux sites de lancement s'élèvent à près de 150 mètres au-dessus de la plage et des quartiers en pleine expansion composés de caravanes Airstream, de mini-maisons et de nouvelles demeures.

SpaceX espère un jour fabriquer des composants pour pas moins de 1 000 Starships dans la Starfactory de la ville – une usine de fabrication de pointe de 93 000 m² – et dans le Gigabay, une structure de 116 mètres de haut destinée à l’assemblage des fusées.

La ville a ses particularités. Un employé de SpaceX, Bobby Peden, a été élu maire l’année dernière, peu après la constitution de la municipalité. La ville est en train de mettre en place une force de police et a envisagé d’ouvrir son propre tribunal municipal – au sein duquel Peden exercerait les fonctions de juge par intérim.

À l’école locale, Ad Astra, on apprend aux jeunes enfants à travailler « avec des nombres allant jusqu’à des milliers – bien au-delà des normes de la maternelle », selon le site web de l’école. Le bar local, l’Astropub, n’est ouvert qu’aux employés de SpaceX.

« Quand je suis arrivée, nous avions une seule rue avec des maisons, nous construisions des fusées sous des tentes, et nous n’avions ni eau ni réseau d’égouts », a déclaré Kathryn Leuders, qui était directrice générale de Starbase avant sa constitution en municipalité. Aujourd’hui, « on fonde des familles et on élève des enfants au sein de cette communauté qu’est Starbase, qui dispose également d’une rampe de lancement dans son jardin. C’est vraiment génial. »

À l’instar de la colonie martienne représentée sur une immense fresque murale sur le flanc de Gigabay, la ville sert de modèle potentiel pour l’avenir des colonies interplanétaires. Récemment, un soir précédant le lancement de Starship, les rues bourdonnaient de vie à 17 h, les employés sortant en masse des bâtiments de Starbase à vélo tandis que des convois de Cybertrucks s’alignaient sur l’autoroute menant à Brownsville, passant devant des sculptures de Musk et un panneau indiquant « Mars Embassy. Future Location ».

« Je suis allé à la Nasa, et on ne voit rien de tel là-bas », a déclaré Nicholas Poindexter, un technicien en lutte antiparasitaire et passionné d’espace qui avait fait le voyage depuis l’Indiana pour assister au lancement du Starship. « La dernière fois que j’étais ici, je me suis dit: “Bon sang, on pourrait lancer une pierre et toucher” une fusée. »

STARBASE, UNE AUBERGE POUR LA RÉGION

De nombreux responsables locaux ont salué Starbase comme une aubaine pour l’une des régions les plus pauvres des États-Unis. Un rapport d’impact publié en mars par la Greater Brownsville Economic Development Corporation indiquait que Starbase avait créé 5 000 emplois et généré 100 millions de dollars de recettes touristiques au cours de l’année écoulée. Vêtu d’un t-shirt SpaceX « Starship », M. Villarreal, conseiller municipal de Brownsville, a souligné la présence de nouveaux restaurants desservant une main-d’œuvre de plus en plus aisée, au milieu de devantures de magasins condamnées et de maisons délabrées.

Musk « a agi à la vitesse de la lumière, et je pense que cela a aidé Brownsville à progresser beaucoup plus vite en termes de croissance et de développement », a déclaré M. Villarreal. « Cela a donné un coup de fouet à Brownsville. »

Certains habitants de la vallée du Rio Grande ont d’abord accueilli SpaceX à bras ouverts. Maria Pointer vivait dans la région depuis près de vingt ans lorsqu’elle a vendu sa maison à SpaceX en 2020 après avoir rencontré Musk. « Nous étions enthousiastes », a-t-elle déclaré. « J’avais vraiment le sentiment, à l’époque, que nous méritions d’être la station-service vers la Lune pour tous les Elon de ce monde qui voulaient se rendre dans l’espace interstellaire. »

Au fil du temps, Mme Pointer est devenue moins optimiste, estimant que la ville est devenue moins accueillante. En avril, elle s’est rendue à Starfactory pour filmer une interview avec une équipe de journalistes italiens, sous un immense « X » près de l’entrée du bâtiment, là où se trouvait autrefois sa cuisine. Un agent de sécurité s’est approché et leur a demandé de partir. « C’était très militaire », a-t-elle déclaré.

D'autres habitants des villes voisines – Laguna Vista, Port Isabel et South Padre Island – affirment que les lancements de Starship endommagent leurs maisons, selon un recours collectif intenté en avril contre SpaceX.

Une plaignante, qui a refusé de s’exprimer officiellement sur les conseils de son avocat, a montré à Reuters sa maison de Port Isabel. Les placards sont de travers, les portes ne ferment plus, et des panneaux de particules recouvrent un plancher déformé qui, selon elle, a été endommagé par la moisissure après l’éclatement d’un tuyau de douche suite à un lancement de fusée. Elle estime le coût des réparations des fondations à environ 100 000 dollars, soit plus de la moitié de la valeur de la maison.

« Ils veulent aller sur Mars », a-t-elle déclaré. « Mais qu'en est-il de nous qui sommes ici? Je suis ici maintenant. Et personne ne pense à nous. »