 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape renouvelle son appel à la paix au Proche et Moyen-Orient
information fournie par AFP 26/07/2026 à 13:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le pape Leon XIV lors de la prière de l'Angelus dans sa résidence d'été à Castel Gandolfo, en Italie, le 26 juillet 2026 ( AFP / TIZIANA FABI )

Le pape Leon XIV lors de la prière de l'Angelus dans sa résidence d'été à Castel Gandolfo, en Italie, le 26 juillet 2026 ( AFP / TIZIANA FABI )

Le pape Léon XIV a une fois de plus invité dimanche à des négociations pour parvenir à la paix au Proche et au Moyen-Orient, à l'issue de la prière de l'Angélus.

"Je suis avec inquiétude la persistance et l’aggravation de la violence en Terre Sainte, dont de nombreux civils ont également été victimes ces derniers temps, en Cisjordanie et à Gaza", a-t-il dit.

"Je lance un appel pressant pour que l’on revienne à la négociation d’une solution politique équitable, fondée sur l’égale dignité et l’égalité des droits de chaque personne humaine", a poursuivi le pape américain.

"Je renouvelle également mon appel concernant la situation dans l’ensemble du Moyen-Orient, où l’intensification des opérations militaires a ravivé la violence et la destruction, mettant gravement en danger la vie de nombreux civils et aggravant la pénurie d’eau potable et d’électricité", a ajouté Léon XIV.

"Du fond du cœur, j’exhorte toutes les parties concernées à suspendre les attaques et à rouvrir d’urgence les voies du dialogue et de la diplomatie, afin de parvenir au plus vite à la paix, tant désirée pour toute la région", a conclu le pape.

Proche orient
Guerre en Iran
Pape Leon XIV
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 26 juillet 18:27

    et l'ukraine???

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank