Le pape renouvelle son appel à la paix au Proche et Moyen-Orient

Le pape Leon XIV lors de la prière de l'Angelus dans sa résidence d'été à Castel Gandolfo, en Italie, le 26 juillet 2026 ( AFP / TIZIANA FABI )

Le pape Léon XIV a une fois de plus invité dimanche à des négociations pour parvenir à la paix au Proche et au Moyen-Orient, à l'issue de la prière de l'Angélus.

"Je suis avec inquiétude la persistance et l’aggravation de la violence en Terre Sainte, dont de nombreux civils ont également été victimes ces derniers temps, en Cisjordanie et à Gaza", a-t-il dit.

"Je lance un appel pressant pour que l’on revienne à la négociation d’une solution politique équitable, fondée sur l’égale dignité et l’égalité des droits de chaque personne humaine", a poursuivi le pape américain.

"Je renouvelle également mon appel concernant la situation dans l’ensemble du Moyen-Orient, où l’intensification des opérations militaires a ravivé la violence et la destruction, mettant gravement en danger la vie de nombreux civils et aggravant la pénurie d’eau potable et d’électricité", a ajouté Léon XIV.

"Du fond du cœur, j’exhorte toutes les parties concernées à suspendre les attaques et à rouvrir d’urgence les voies du dialogue et de la diplomatie, afin de parvenir au plus vite à la paix, tant désirée pour toute la région", a conclu le pape.