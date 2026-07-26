Pluies et vents violents s’abattent sur la Chine avec le typhon Noul

Un pousse-pousse renversé au passage du typhon Noul près de Hong Kong le 26 juillet 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Le typhon Noul a frappé dimanche le sud de la Chine avec de violentes rafales de vent et de fortes pluies, déclenchant des opérations de secours d'urgence, ont rapporté les médias d’État. Il s'agit de la plus violente tempête qui frappe la Chine cette année.

Avant qu'elle n'ait touché terre tôt dimanche matin, les autorités ont évacué plus de 340.000 personnes et fait suspendre le travail ainsi que les services ferroviaires. Le typhon entraîne aussi d’importantes perturbations aériennes.

L’œil du typhon a touché terre vers 03H50 (19H50 GMT) près de la ville de Pinghai, dans la province du Guangdong - à environ 80 kilomètres au nord-est de Hong Kong -, a indiqué la chaîne publique CCTV.

Les vents près de l’œil de la tempête au moment de son arrivée sur les côtes atteignaient 162 km/h. Cela fait de Noul le typhon le plus puissant à avoir frappé le pays jusqu'à présent en 2026, a précisé CCTV.

Avant de gagner en intensité samedi au-dessus de la mer de Chine méridionale, Noul avait déjà laissé derrière lui une traînée de dégâts, frôlant les îles de l'extrême nord des Philippines. Trois personnes ont été tuées et une autre est portée disparue en raison du typhon, a indiqué dimanche l'agence gouvernementale philippine chargée des catastrophes.

Plus de 9.300 personnes ont été évacuées et 235 maisons endommagées, selon le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe des Philippines.

Dans le sud de la Chine tôt dimanche, des vents hurlants et de fortes pluies apparaissaient dans des images diffusées par CCTV, des routes étant jonchées de débris, dont un panier de basket.

350 vols annulés

Des personnes se promènent sur une plage jonchée de débris laissés par le typhon Noul, à Hong Kong, le 26 juillet 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Les autorités du Guangdong ont relevé le niveau de réponse d'urgence aux catastrophes de la province au troisième puis au deuxième niveau le plus élevé lors de mises à jour successives dimanche matin.

Au moins 350 vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Hong Kong ont été annulés dimanche, selon le site internet de l'aéroport.

Les autorités de la ville ont indiqué que 21 personnes avaient été blessées par le typhon, tandis que 300 signalements d'arbres abattus et huit signalements d'inondations ont été enregistrés.

"Noul progresse régulièrement vers l'intérieur du Guangdong et s'affaiblit progressivement, mais des coups de vent affectent encore de nombreux endroits à Hong Kong, avec par moments des vents de force tempête sur les hauteurs", a indiqué l'Observatoire de Hong Kong.

"Après avoir touché terre, Noul se déplacera vers l'intérieur des terres, apportant des vents violents et des pluies au Jiangxi, au Hunan et au Hubei", a annoncé de son côté CCTV. Des pluies "extrêmes" sont possibles par endroits dans le Guangdong, le Hunan et le Jiangxi, a précisé la chaîne d'Etat, en particulier dans les zones montagneuses où la prévention des inondations est "complexe".

Le niveau d'alerte d'urgence pour le contrôle des crues dans ces trois provinces a été relevé au troisième niveau le plus élevé, a rapporté l'agence de presse étatique Chine nouvelle (Xinhua).

Selon CCTV, les précipitations provoquées par le typhon pourraient se prolonger jusqu'à mardi, y compris dans des provinces aussi septentrionales que le Henan et le Shandong.

La Commission nationale du développement et de la réforme du gouvernement central a alloué 100 millions de yuans (13 millions d'euros) pour soutenir le Guangdong dans les efforts de relèvement post-typhon, notamment la reconstruction des routes et infrastructures endommagées.