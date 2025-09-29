La vente d'actifs solaires américains par TotalEnergies pour 950 millions de dollars vise à apaiser les craintes concernant la dette lors de la Journée des investisseurs

Total vend 50% de son portefeuille solaire américain pour 950 millions de dollars

Achat de 49% des actifs gaziers américains en amont pour un montant non divulgué

Le directeur général est sous pression pour réduire le ratio dette nette/fonds propres de 18 % grâce à des cessions

La semaine dernière, la société a annoncé une réduction des rachats d'actions afin de réduire les dépenses

TotalEnergies TTEF.PA va lever 950 millions de dollars grâce à la vente d'une participation dans un portefeuille solaire américain, a déclaré la société, qui cherche à apaiser les craintes des investisseurs concernant le ralentissement des ventes d'actifs et l'augmentation de la dette, qui seront probablement au centre d'une journée des investisseurs à New York lundi.

Alors que d'autres grands noms de l'énergie réduisent leurs dépenses en matière d'énergies renouvelables, Total a pris le contre-pied de la tendance en continuant à construire des projets éoliens et solaires, puis en vendant des participations minoritaires pour obtenir des liquidités qu'elle investit dans des actifs de gaz naturel afin d'élargir son portefeuille à mesure que la demande mondiale augmente.

Dans le cadre de l'accord sur l'énergie solaire, la société d'investissement KKR KKR.N prendra 50 % de six projets solaires à grande échelle et de 41 projets de production décentralisée, principalement aux États-Unis. Total conservera la moitié restante du portefeuille de 1,4 gigawatt, dont la valeur d'entreprise s'élève à 1,25 milliard de dollars.

LA DETTE A PLUS QUE DOUBLÉ Le directeur général Patrick Pouyanne a déclaré que la vente est l'une des nombreuses opérations destinées à rapporter 3,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, afin de compenser plus de 3 milliards de dollars d'acquisitions qui ont contribué à plus que doubler la dette de Total au cours des six premiers mois de l'année 2025. La major française a également annoncé lundi qu'elle achèterait une participation de 49 % dans les champs de gaz en amont de Continental Resources dans l'État américain de l'Oklahoma, pour un montant non divulgué.

VENTE D'ACTIFS EN DIFFICULTÉ La semaine dernière, TotalEnergies a vendu une participation dans un champ pétrolifère à Shell pour 510 millions de dollars, mais deux autres transactions sont menacées. Une cession d'actifs pétroliers nigérians pour un montant de 860 millions de dollars a échoué la semaine dernière, l'acheteur Chappal Energies n'ayant pas réussi à réunir suffisamment d'argent. En juillet, la vente des actifs gaziers de Total à l'ouest des îles Shetland, en Grande-Bretagne, pour un montant non divulgué, a également échoué , après la faillite de l'acheteur potentiel Prax Group. Le ratio d'endettement de Total - une mesure de la dette nette par rapport aux capitaux propres - a bondi à 18 %, contre environ 8 % au cours des six premiers mois de l'année. Ce chiffre atteint 28 % si l'on tient compte des 8,9 milliards de dollars de contrats de location et des 9,75 milliards d'euros (11,37 milliards de dollars) de dette hybride. Les bénéfices trimestriels ont atteint leur niveau le plus bas en quatre ans cet été. La semaine dernière, le conseil d'administration a annoncé une réduction de 25 % de ses rachats au quatrième trimestre, avec des réductions potentiellement plus importantes l'année prochaine, citant la nécessité de réduire les niveaux d'endettement en cas de nouvelle baisse des prix du pétrole.

Le baril de Brent LcOc1 se négocie à moins de 70 dollars, soit une chute de 40 % depuis 2022, date à laquelle Total a lancé son programme de rachat annuel de 8 milliards de dollars.