Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont chuté en novembre, selon les données de New AutoMotive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Les immatriculations de voitures Tesla

TSLA.O au Royaume-Uni ont chuté de 19% en novembre, selon les données préliminaires du groupe de recherche New AutoMotive jeudi, à la suite des fortes baisses signalées dans d'autres marchés européens pour le mois. Les immatriculations de voitures Tesla au Royaume-Uni en novembre, une approximation des ventes, ont chuté à 3 784 contre 4 680 voitures vendues au cours du même mois de l'année dernière, selon les données. Le fabricant américain de véhicules électriques, qui a récemment commencé à commercialiser de nouvelles versions de son modèle Y SUV, le plus vendu, a été confronté à une gamme vieillissante et à une concurrence croissante sur un marché européen encombré, en particulier de la part de nouveaux arrivants chinois.

Selon le site de conseil en achat de VE Electrifying.com, plus de 150 modèles électriques sont aujourd'hui proposés aux automobilistes britanniques.

Parmi l'assortiment de marques de VE, les immatriculations de BYD 002594.SZ , le concurrent chinois de Tesla, qui vend également des hybrides et des hybrides rechargeables, ont bondi de 229 % en novembre pour atteindre 3 217 voitures vendues.

Le sentiment des clients pour Tesla a également chuté ces derniers mois, après que le directeur général Elon Musk a publiquement fait l'éloge de personnalités politiques de droite et après son bref passage à la tête du département américain de l'efficacité gouvernementale . La baisse des immatriculations de la marque en novembre correspond à une chute de 20 % en Allemagne et à un effondrement de près de 60 % en France et sur d'autres marchés européens, qui n'ont été que partiellement compensés par des ventes record en Norvège .

Dans l'ensemble, les immatriculations de voitures neuves en Grande-Bretagne ont chuté de 6,3 % pour atteindre 146 780 véhicules en novembre, selon New AutoMotive.

Les immatriculations de voitures électriques à batterie ont baissé de 1,1 % pour atteindre 38 742 véhicules, tandis que les immatriculations de voitures hybrides rechargeables ont fait un bond de 3,8 % pour atteindre 16 526 véhicules.

(1 $ = 0,7496 livre)