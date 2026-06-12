La valorisation de SpaceX dépasse les 2.000 mds de dollars lors d'une IPO historique

(Actualisé avec clôture de Wall Street)

L'action SpaceX SPCX.O a porté vendredi sa valorisation à plus de 2.000 milliards de dollars, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk faisant ainsi ses premiers pas en fanfare sur les marchés après une introduction en Bourse (IPO) record de 75 milliards de dollars.

SpaceX est d'ores et déjà la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière.

A Wall Street, le titre évoluait entre des hausses de 15% à 30% pour finalement atteindre à la clôture 161 dollars, en hausse de 20% par rapport à un prix d'introduction fixé jeudi soir à 135 dollars.

Cette opération devrait permettre à SpaceX d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de certains poids lourds de la Bourse de New York tels que JP Morgan JPM.N , Berkshire Hathaway BRKa.N , Meta META.O ou encore Tesla

META.O , le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)