La valorisation astronomique de SpaceX va mettre à l'épreuve la «prime Elon»

par Niket Nishant et Johann M Cherian

L'introduction en bourse historique de SpaceX SPCX.O prévue cette semaine devrait mettre à l'épreuve la « prime Elon » qui a fait de Tesla TSLA.O l'une des entreprises américaines les plus valorisées et un titre incontournable pour les investisseurs particuliers.

La société de fusées dirigée par Elon Musk vise une valorisation de 1 770 milliards de dollars lors de son introduction en bourse record , ce qui en ferait la septième plus grande entreprise cotée en bourse aux États-Unis en termes de capitalisation boursière.

Les partisans de Musk affirment que son parcours justifie sans hésitation l'achat d'actions SpaceX lors de l'introduction en bourse, mais certains investisseurs et analystes estiment que le multiple élevé auquel le titre devrait se négocier rend le risque trop élevé.

«Ses fondamentaux sont vraiment difficiles. S'il n'y avait pas d'attentes élevées, il n'y aurait pas d'introduction en bourse ici», a déclaré Ed O'Gorman, directeur général de River Wealth Advisors, qui a investi dans Tesla.

La conviction que Musk est capable de créer une valeur exceptionnelle a longtemps justifié les valorisations élevées de l'ensemble de son empire commercial.

John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, un gestionnaire de fortune basé en Suisse et actionnaire de Tesla, a déclaré qu'il était prêt à payer 20 à 30% de plus pour des actions d'une société de Musk bien gérée que pour celles d'un concurrent comparable.

Cependant, le scepticisme à l'égard de SpaceX souligne que même le charisme de Musk pourrait ne pas suffire à dissiper les inquiétudes concernant son prix, certains investisseurs hésitant à payer des prix qui supposent des années de croissance rapide et une exécution sans faille.

SpaceX SPCX.O a enregistré une perte nette de 4,94 milliards de dollars en 2025, mais sa valorisation cible est de 94,53 fois son chiffre d'affaires sur la même période, selon les calculs de Reuters.

À titre de comparaison, Tesla se négocie à 16,73 fois son chiffre d'affaires de 2025, selon les données compilées par LSEG.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR D'UNE DOUBLE EXPOSITION

« Nous considérons Tesla et SpaceX comme des entreprises complémentaires. Nous sommes convaincus que ces deux sociétés peuvent réussir », a déclaré Tejas Dessai, directeur de la recherche chez Global X.

Le succès de Tesla, qui a transformé les véhicules électriques d'un produit de niche en une industrie grand public, a contribué à asseoir sa crédibilité, faisant d'elle le constructeur automobile le plus valorisé au monde.

« Si vous misez sur Elon en tant qu'homme, pourquoi ne pas avoir les deux actions dans votre portefeuille? », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

Toutefois, M. Sarhan a indiqué qu'il n'achèterait pas d'actions SpaceX immédiatement après leur introduction en bourse, mais qu'il attendrait quelques mois que le cours se stabilise avant de prendre une décision.

L'une des plus grandes interrogations concernant SpaceX porte sur son activité dans le domaine de l'IA, qui repose sur des technologies qui n'ont pas encore fait leurs preuves, telles que les centres de données orbitaux.

« Les centres de données spatiaux n'ont pas encore fait leurs preuves. La physique est le plus grand point d'interrogation de tout cela. Comment évaluer quelque chose que l'on ne peut tout simplement pas voir, tester ou comparer? », a déclaré Franco Granda, analyste de recherche senior chez PitchBook.

Grok, le chatbot développé par xAI, est également à la traîne par rapport à ses concurrents mieux établis d'OpenAI et d'Anthropic.

« Nous ne considérons pas Grok comme l'un des principaux laboratoires d'IA à l'heure actuelle, et bien que nous ayons modélisé toute une gamme de scénarios pour cette partie de l'activité, aucun d'entre eux n'ajoute ou ne retire de manière significative de notre évaluation de l'activité IA », a déclaré Nicolas Owens, analyste actions chez Morningstar.

La semaine dernière, M. Owens a évalué SpaceX à 780 milliards de dollars , soit moins de la moitié de l'objectif visé lors de l'introduction en bourse.

PARIER SUR UNE FUSION

Une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla a également été évoquée, bien que la plupart des investisseurs estiment qu'un tel accord serait complexe.

«À un moment donné dans le futur, si l'introduction en bourse est couronnée de succès, Tesla sera absorbée par SpaceX», a déclaré Michael Hewson, analyste de marché senior chez iForex.

Justus Parmar, directeur général de Fortuna Investments, qui détient à la fois Tesla et SpaceX, considère les capacités de production de Tesla comme le moteur d'une éventuelle fusion.

«Lorsqu'il se lancera dans l'exploration de la Lune et au-delà, il aura besoin de véritables capacités de production», a-t-il déclaré.

Mais cette fois-ci, les investisseurs pourraient être moins inquiets quant à une éventuelle distraction de Musk, en raison de son engagement continu envers Tesla.

Ayant dirigé les deux sociétés en parallèle pendant des années, il est peu probable qu'il s'implique nettement moins dans le constructeur automobile simplement parce que l'une de ses autres entreprises est entrée en bourse, estiment les analystes.

Depuis que SpaceX a déposé en toute confidentialité les documents nécessaires à son introduction en bourse, l'action Tesla a gagné 10%, contrairement au passé où les craintes que Musk ne se disperse trop pesaient sur le titre.

Le titre du constructeur de véhicules électriques a chuté de plus de 30 % entre le moment où le conseil d'administration de Twitter a approuvé son offre publique d'achat et la conclusion de l'opération. Les actions ont également reculé de près de 16% lors de la fusion avec SolarCity en 2016.

Les nombreux investisseurs particuliers de Tesla évaluent également l'introduction en bourse de SpaceX.

Alexandra Merz, qui se décrit comme une «investisseuse all-in dans Tesla » depuis mars 2020, a déclaré qu'elle devrait vendre des actions Tesla pour acheter des actions SpaceX, ce qui entraînerait des impôts.

Elle préfère rester investie dans Tesla «avec la conviction qu'une fusion se profile à l'horizon», a-t-elle ajouté.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))