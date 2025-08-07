 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour en Europe - WPP dévoile des résultats semestriels dégradés comme prévu
information fournie par AOF 07/08/2025 à 10:41

(AOF) - WPP (-3,51% à 388 pence) trébuche à la Bourse de Londres après la présentation de résultats en repli. Sans surprise, le premier semestre a été difficile. Sur les six premiers mois de l’année, le groupe publicitaire britannique a généré un chiffre d’affaires de 6,663 milliards de livres sterling (environ 7,63 milliards d’euros), en baisse de 7,8% ou de 2,4% à périmètre constant. Le bénéfice d’exploitation s’est quant à lui affaissé de 47,8%, pour atteindre 221 millions de livres sterling, tandis que la marge opérationnelle a reculé de 2,6 points pour s’installer à 3,3%.

Enfin, le dividende par action a chuté de 50% à 7,5 livres sterling.

À l'exception de l'Inde où l'activité a été quasi-stable (+0,1%), toutes les autres zones géographiques ont connu une baisse avec principalement -2,4 % pour l'Amérique du Nord, -6% pour le Royaume-Uni, -5,5% pour l'Europe continentale et occidentale, ou encore -16,6% en Chine.

WPP a indiqué que ses 25 principaux clients étaient restés globalement stables avec une croissance comparable de 0,1% sur les six premiers mois de l'année. Le groupe a toutefois constaté une pression accrue sur trois secteurs au deuxième trimestre : les technologies et services numériques, l'automobile et la santé.

Mark Read, directeur général de WPP, a précisé : " le premier semestre a été difficile, compte tenu des pressions sur les dépenses des clients et d'un environnement commercial plus lent. Nous avons toutefois réalisé des progrès significatifs dans le repositionnement de WPP Media, en simplifiant son modèle organisationnel afin d'accroître son efficacité et de réduire ses coûts. Parallèlement, l'acquisition d'InfoSum, le lancement d'Open Intelligence et l'adoption continue de WPP Open renforcent nos capacités en matière de données et de technologie ".

Priorités stratégiques et objectifs 2025

Parmi les priorités stratégiques du groupe 2025, il y a l'objectif d'améliorer la compétitivité de WPP Media dont les performances au premier semestre ont reflété l'impact des pertes de clients et un contexte macro-économique difficile. La société souhaite également renforcer l'adoption de WPP Open pour développer l'IA, les données et la technologie pour le service client. Pour y parvenir et investir dans WPP Open, le groupe souhaite adopter une approche proactive pour gérer sa base de coûts flexibles.

La société a confirmé ses objectifs annuels qui avaient été abaissés le 9 juillet dernier. Le chiffre d'affaires, à périmètre constant hors coûts répercutés, devrait reculer de 3 à 5%, contre -4,3 % au premier semestre. Hors impact des changes, la marge opérationnelle est attendue en baisse de 50 à 175 points de base (-260 points de base sur les six premiers mois de l'année).

AOF - EN SAVOIR PLUS

