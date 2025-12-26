 Aller au contenu principal
Wall Street termine stable au lendemain de Noël
26/12/2025

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fermé sans changement vendredi dans un contexte de faibles volumes d'échanges après Noël, tandis que les ‍investisseurs parient sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt et de solides résultats d'entreprises pour soutenir les marchés l'année prochaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,04%, ou 20,19 points, à 48.710,97 points. Le Standard & Poor's 500, plus ‌large, a perdu -2,11 points, soit -0,03% à 6.929,94 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -20,21 points, soit -0,09% à 23.593,097 points.

Les trois indices américains ont terminé en hausse une semaine perturbée par les ​fêtes de fin d'année.

"Nous avons eu cinq jours de forte hausse, donc d'une certaine manière, nous ⁠reprenons simplement notre souffle après les fêtes", estime Ryan Detrick, stratégiste de marché chez Carson Group à Omaha.

"Ce n'est que le deuxième jour de la période officielle du ⁠rallye de Noël, nous avons donc ‍encore un peu de temps devant nous, et nous pensons que la tendance ⁠à la hausse va se poursuivre."

Les opérateurs des marchés attendent de voir si le "rallye de Noël" – un phénomène saisonnier lors duquel le S&P 500 enregistre des gains sur les cinq dernières séances de l'année et les ​deux premières de janvier – se reproduira cette année. Cette période a débuté mercredi et se poursuivra jusqu'au 5 janvier.

Il reste seulement trois jours de marchés dans une année qui aura été marquée par les droits ⁠de douane de l'administration Trump, des tensions géopolitiques latentes et une croissance rapide dans le ​secteur de l'intelligence artificielle (IA) qui ont fait vivre une année mouvementée aux investisseurs.

Les ​trois principaux indices vont ​cependant enregistrer des gains à deux chiffres.

Aux valeurs, le titre Nvidia progresse de 1% après que le groupe ​a accepté d'acquérir une licence pour la technologie de ⁠puces de la start-up Groq et d'embaucher son directeur général.

Target a progressé de 3,1% après que le Financial Times a rapporté que le détaillant faisait face à l'activisme du fonds spéculatif Toms Capital Investment Management, qui a réalisé un investissement important dans la société.

Les actions cotées aux Etats-Unis des sociétés minières telles que First Majestic, ‌Coeur Mining et Endeavour Silver ont progressé de 1,2% à 3%, tandis que les cours de l'argent et de l'or ont atteint des records.

(Version française Zhifan Liu)

