La valeur du jour en Europe Thyssenkrupp recule après le spin-off, salué en bourse, de TKMS

(AOF) - Thyssenkrupp (-18,58%, à 9,815 euros) recule logiquement à Francfort après la scission de sa division Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Cette dernière a fait une entrée remarquée en bourse. La cotation a débuté à 60 euros, et, autour de la mi-séance, le titre s’échange à 80 euros, soit un bond de 33,33%. Le plus grand constructeur naval militaire allemand profite de l’engouement qui entoure les sociétés liées à la défense dans un contexte où les conflits se multiplient et où l’Europe souhaite investir massivement dans ce domaine.
Au début du mois d'août, l'assemblée générale de Thyssenkrupp avait approuvé cette scission. Dans le cadre de la transaction, Thyssenkrupp garde 51% de sa filiale, les 49% restants allant aux actionnaires à raison d'une action TKMS pour 20 actions de la maison-mère détenues.
A ce moment, Siegfried Russwurm, président du conseil de surveillance de Thyssenkrupp, avait déclaré : " dans le contexte sécuritaire actuel en Europe et dans le monde, il est crucial que l'Allemagne et ses partenaires puissent s'appuyer sur des entreprises performantes et innovantes comme TKMS. Devenir indépendante confère à TKMS la liberté entrepreneuriale nécessaire pour développer son excellence technologique et contribuer significativement à la défense nationale et de l'Alliance. Parallèlement, cela renforce les capacités de l'Allemagne et de l'Europe en matière de politique de sécurité ".
Au début du mois d'août, Thyssenkrupp indiquait que sa filiale bénéficiait d'une excellente situation économique et d'une base solide pour se développer avec notamment un carnet de commandes qui dépasse les 18 milliards d'euros.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer