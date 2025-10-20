 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 224,00
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe Thyssenkrupp recule après le spin-off, salué en bourse, de TKMS
information fournie par AOF 20/10/2025 à 12:26

(AOF) - Thyssenkrupp (-18,58%, à 9,815 euros) recule logiquement à Francfort après la scission de sa division Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Cette dernière a fait une entrée remarquée en bourse. La cotation a débuté à 60 euros, et, autour de la mi-séance, le titre s’échange à 80 euros, soit un bond de 33,33%. Le plus grand constructeur naval militaire allemand profite de l’engouement qui entoure les sociétés liées à la défense dans un contexte où les conflits se multiplient et où l’Europe souhaite investir massivement dans ce domaine.

Au début du mois d'août, l'assemblée générale de Thyssenkrupp avait approuvé cette scission. Dans le cadre de la transaction, Thyssenkrupp garde 51% de sa filiale, les 49% restants allant aux actionnaires à raison d'une action TKMS pour 20 actions de la maison-mère détenues.

A ce moment, Siegfried Russwurm, président du conseil de surveillance de Thyssenkrupp, avait déclaré : " dans le contexte sécuritaire actuel en Europe et dans le monde, il est crucial que l'Allemagne et ses partenaires puissent s'appuyer sur des entreprises performantes et innovantes comme TKMS. Devenir indépendante confère à TKMS la liberté entrepreneuriale nécessaire pour développer son excellence technologique et contribuer significativement à la défense nationale et de l'Alliance. Parallèlement, cela renforce les capacités de l'Allemagne et de l'Europe en matière de politique de sécurité ".

Au début du mois d'août, Thyssenkrupp indiquait que sa filiale bénéficiait d'une excellente situation économique et d'une base solide pour se développer avec notamment un carnet de commandes qui dépasse les 18 milliards d'euros.

Valeurs associées

THYSSENKRUPP
9,716 EUR XETRA -19,40%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 12:26:00.

