La valeur du jour en Europe - Kone tiré par le haut par Deutsche Bank

(AOF) - L'action Kone (+6,77% à 45,9 euros) grimpe à la Bourse d'Helsinki, portée par une note de Deutsche Bank qui a relevé son conseil sur le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques de conserver" à achat, considérant la récente sous-performance du titre comme un bon point d'entrée.

Dans une note publiée dans la matinée, Deutsche Bank indique tabler sur une accélération de la croissance du groupe industriel nordique en 2026 et en 2027, ce qui le conduit à rehausser son objectif de cours de 62 à 71 euros.

Au vu du mouvement de repli ayant suivi la présentation des résultats annuels, au début du mois, la banque allemande dit percevoir un point d'entrée intéressant sur le titre.

"Le groupe a fait état d'une solide croissance, à l'exception de la Chine, un pays dont les effets contraires pèsent de moins en moins dans le "mix" d'activités", relève l'établissement dans son étude.

De son point de vue, la tendance structurelle liée à la modernisation des équipements devrait lui permettre de générer une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de plus de 15% dans les années qui viennent, sans compter les métiers des services de maintenance, dont la croissance devrait aussi s'accentuer pour atteindre 7% en 2027, selon ses prévisions.

"Comparé à ses concurrents, Kone est mieux placé pour profiter de la modernisation des bâtiments, grâce à sa taille et à sa stratégie consistant à se concentrer sur des rénovations partielles plutôt que de grands projets d'ampleur", ajoute DB.

Kone, qui occupe la place de 100ème capitalisation boursière d'Europe avec une valorisation de quelque 28 milliards d'euros, avait fait état le 6 février dernier d'une bonne surprise concernant ses prises de commandes au 4ème trimestre, mais ses perspectives pour le nouvel exercice 2026 avaient quelque peu déçu le marché.

Le groupe prévoit pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 6% à taux de changes constants, soit un point médian de 4% inférieur au consensus de 5,5%, pour une marge opérationnelle (Ebit) ajustée comprise entre 12,3% et 13%, là encore en-dessous du consensus de 12,9%.

L'annonce avait été suivie d'une chute de 6,5% du titre sur le marché Nasdaq OMX Helsinki en Finlande les deux séances suivantes, un mouvement de repli qui s'était poursuivi jusqu'à vendredi dernier.

Présent dans plus de 60 pays, Kone a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros en 2025 et emploie près de 60 000 collaborateurs dans le monde.

En France, en Belgique et au Luxembourg, le groupe - qui équipe notamment la Gare St-Denis-Pleyel, la station de ski de Val Thorens ou encore l'Opéra Garnier, compte quelque 3 400 collaborateurs .

Vers 15h35, le titre grimpe de 6,77% à 45,9 euros, signant la plus forte progression de l'OMX Helsinki 25 et la deuxième meilleure performance de l'indice régional OMX Nordic 40.

