 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Kone tiré par le haut par Deutsche Bank
information fournie par AOF 16/02/2026 à 16:44

(AOF) - L'action Kone (+6,77% à 45,9 euros) grimpe à la Bourse d'Helsinki, portée par une note de Deutsche Bank qui a relevé son conseil sur le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques de conserver" à achat, considérant la récente sous-performance du titre comme un bon point d'entrée.

Dans une note publiée dans la matinée, Deutsche Bank indique tabler sur une accélération de la croissance du groupe industriel nordique en 2026 et en 2027, ce qui le conduit à rehausser son objectif de cours de 62 à 71 euros.

Au vu du mouvement de repli ayant suivi la présentation des résultats annuels, au début du mois, la banque allemande dit percevoir un point d'entrée intéressant sur le titre.

"Le groupe a fait état d'une solide croissance, à l'exception de la Chine, un pays dont les effets contraires pèsent de moins en moins dans le "mix" d'activités", relève l'établissement dans son étude.

De son point de vue, la tendance structurelle liée à la modernisation des équipements devrait lui permettre de générer une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de plus de 15% dans les années qui viennent, sans compter les métiers des services de maintenance, dont la croissance devrait aussi s'accentuer pour atteindre 7% en 2027, selon ses prévisions.

"Comparé à ses concurrents, Kone est mieux placé pour profiter de la modernisation des bâtiments, grâce à sa taille et à sa stratégie consistant à se concentrer sur des rénovations partielles plutôt que de grands projets d'ampleur", ajoute DB.

Kone, qui occupe la place de 100ème capitalisation boursière d'Europe avec une valorisation de quelque 28 milliards d'euros, avait fait état le 6 février dernier d'une bonne surprise concernant ses prises de commandes au 4ème trimestre, mais ses perspectives pour le nouvel exercice 2026 avaient quelque peu déçu le marché.

Le groupe prévoit pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 6% à taux de changes constants, soit un point médian de 4% inférieur au consensus de 5,5%, pour une marge opérationnelle (Ebit) ajustée comprise entre 12,3% et 13%, là encore en-dessous du consensus de 12,9%.

L'annonce avait été suivie d'une chute de 6,5% du titre sur le marché Nasdaq OMX Helsinki en Finlande les deux séances suivantes, un mouvement de repli qui s'était poursuivi jusqu'à vendredi dernier.

Présent dans plus de 60 pays, Kone a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros en 2025 et emploie près de 60 000 collaborateurs dans le monde.

En France, en Belgique et au Luxembourg, le groupe - qui équipe notamment la Gare St-Denis-Pleyel, la station de ski de Val Thorens ou encore l'Opéra Garnier, compte quelque 3 400 collaborateurs .

Vers 15h35, le titre grimpe de 6,77% à 45,9 euros, signant la plus forte progression de l'OMX Helsinki 25 et la deuxième meilleure performance de l'indice régional OMX Nordic 40.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

KONE-B
61,920 EUR Tradegate +2,41%
KONE-B
61,710 EUR LSE Intl +2,53%
KONE-B
70,5000 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/02/2026 à 16:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank