La valeur du jour en Europe - GSK–AstraZeneca : Baader Europe jette le doute sur une fusion
information fournie par AOF 30/12/2025 à 10:25

(AOF) - GSK (-0,03%, à 1 822,50 pence), bouge peu après une analyse de Baader Europe qui se pose la question de la pertinence d’un mariage avec AstraZeneca (-0,11%, à 13 733 pence). Cette hypothèse repose notamment sur la nomination, le 29 septembre dernier, d’un nouveau directeur général, Luke Miels, à partir du 1er janvier 2026. Ce dernier est arrivé dans l’entreprise en 2017 et occupe actuellement le poste de directeur commercial. Luke Miels dispose d’une longue expérience dans le secteur biopharmaceutique en étant passé chez… AstraZeneca, Roche et Sanofi-Aventis.

Baader Europe rappelle que lors de son passage chez AstraZeneca, Luke Miels a travaillé en étroite collaboration pendant plus de 10 ans avec Pascal Soriot, le directeur général actuel d'AstraZeneca. Partant, les analystes envisagent une fusion entre les deux laboratoires pharmaceutiques, d'autant que, selon eux, il n'existe pas de chevauchement significatif entre les portefeuilles des deux entreprises.

En parallèle, Baader Europe relève que les résultats de GlaxoSmithKline a publié des résultats supérieurs aux attentes du marché au cours des trois dernières années.

Les efforts de GSK en R&D ont également porté leurs fruits avec notamment l'homologation du Blenrep, contre le cancer du sang, aux Etats-Unis, et le feu vert réglementaire pour le Depemokimab destiné à traiter l'asthme sévère.

La société a également profité d'occasions pour aller chercher l'innovation à travers des acquisitions ciblées et des accords de licence.

Tous ces développements ont renforcé la confiance des analystes de Baader Europe quant à l'objectif de la direction de GSK d'atteindre 40 milliards de livres sterling de ventes d'ici 2031 (31,4 milliards de livres sterling en 2024) et ce malgré l'expiration de certains brevets, notamment sur le VIH (environ 17% du chiffre d'affaires) vers la fin de la décennie.

