 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 239,47
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe - Adidas en retrait malgré le relèvement de ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 22/10/2025 à 11:49

(AOF) - Adidas se replie de 2,31% à 190,21 euros à Francfort après ses résultats préliminaires trimestriels supérieurs aux attentes, s’accompagnant d'un relèvement des prévisions annuelle. L'équipementier sportif allemand a enregistré, au troisième trimestre, un Ebit de 736 millions d'euros, en progression de 23%, faisant ressortir une marge de 11,1% contre 10,8% attendu. Le chiffre d'affaires de 6,63 milliards d'euros s'inscrit en hausse annuelle de 3%. "C'est le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint par notre entreprise", a déclaré le président du directoire, Björn Gulden.

Les droits de douane imposés à la plupart des pays asiatiques producteurs de chaussures et vêtements de sports n'ont donc pas affecté la société pour le moment.

Dans ce contexte, la marque aux trois bandes a relevé ses prévisions pour 2025, anticipant désormais un bénéfice d'exploitation de 2 milliards d'euros, contre une fourchette précédente comprise entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue à 9 %, contre une précédente estimation d'une hausse à un chiffre élevé.

"La forte hausse du cours de l'action depuis début septembre suggère que les investisseurs anticipaient largement un trimestre solide", souligne UBS, qui maintient son conseil à l'achat. Avant de poursuivre : "Les commentaires de la direction concernant une croissance à deux chiffres généralisée pour la marque adidas impliquent une accélération par rapport au deuxième trimestre en Europe, dans le secteur des chaussures ainsi que dans le canal DTC, ce qui est de bon augure pour 2026".

La firme basée à Herzogenaurach devrait présenter ses résultats complets du troisième trimestre le 29 octobre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ADIDAS
191,350 EUR XETRA -1,75%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 11:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank