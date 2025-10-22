La valeur du jour en Europe - Adidas en retrait malgré le relèvement de ses prévisions annuelles

(AOF) - Adidas se replie de 2,31% à 190,21 euros à Francfort après ses résultats préliminaires trimestriels supérieurs aux attentes, s’accompagnant d'un relèvement des prévisions annuelle. L'équipementier sportif allemand a enregistré, au troisième trimestre, un Ebit de 736 millions d'euros, en progression de 23%, faisant ressortir une marge de 11,1% contre 10,8% attendu. Le chiffre d'affaires de 6,63 milliards d'euros s'inscrit en hausse annuelle de 3%. "C'est le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint par notre entreprise", a déclaré le président du directoire, Björn Gulden.
Les droits de douane imposés à la plupart des pays asiatiques producteurs de chaussures et vêtements de sports n'ont donc pas affecté la société pour le moment.
Dans ce contexte, la marque aux trois bandes a relevé ses prévisions pour 2025, anticipant désormais un bénéfice d'exploitation de 2 milliards d'euros, contre une fourchette précédente comprise entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue à 9 %, contre une précédente estimation d'une hausse à un chiffre élevé.
"La forte hausse du cours de l'action depuis début septembre suggère que les investisseurs anticipaient largement un trimestre solide", souligne UBS, qui maintient son conseil à l'achat. Avant de poursuivre : "Les commentaires de la direction concernant une croissance à deux chiffres généralisée pour la marque adidas impliquent une accélération par rapport au deuxième trimestre en Europe, dans le secteur des chaussures ainsi que dans le canal DTC, ce qui est de bon augure pour 2026".
La firme basée à Herzogenaurach devrait présenter ses résultats complets du troisième trimestre le 29 octobre.
