La valeur du jour à Wall Street - Nike rassure les investisseurs : son redressement se poursuit

(AOF) - Nike (+5,74%, à 73,72 dollars) progresse au lendemain de la publication de ses résultats du premier trimestre de son exercice 2025/2026 dépassant les attentes du marché. Sur les trois premiers mois de cette période, le chiffre d'affaires du fabricant d'articles de sport s'est élevé à 11,7 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes anticipaient un repli des ventes de 5,1%, à 11 milliards de dollars. Finalement, les revenus ont baissé de seulement 1% à taux de change constant, mais ont progressé de 1% en données publiées.

En Grande Chine, les revenus ont reculé de 10% à taux de change constant alors qu'ils ont progressé de 4% en Amérique du Nord.

Sur le trimestre, Nike affiche un bénéfice net à 727 millions de dollars, en baisse de 31%. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,49 dollar, soit une baisse de 30%, contre un consensus de 0,27 dollar.

La marge brute a diminué de 320 points de base pour s'établir à 42,2%, contre un consensus de Wall Street à 41,7%. Cette réduction est dû principalement à la baisse du prix de vente moyen et à la hausse des droits de douane en Amérique du Nord.

La performance meilleure que prévu de Nike a impacté positivement les valeurs du secteur des articles de sport. Gagnant 3,3%, Adidas affiche une des plus fortes hausses du DAX. JD Sports enregistre une des plus fortes progressions du FTSE 100 en s'adjugeant plus de 5% et Puma avance de 3,5%.

En outre, sur ce premier trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Nike ainsi que les placements à court terme s'élevaient à 8,6 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 1,7 milliard de dollars par rapport à l'année dernière.

Les dividendes s'élèvent à 591 millions de dollars, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.

" Les ventes en gros meilleures que prévu de Nike nous confortent dans notre conviction que le redressement est bien engagé. La direction a clairement indiqué que les progrès ne seraient pas linéaires d'un trimestre à l'autre. Mais les ventes en repli seulement de 1% au premier trimestre et les ventes attendus en recul de 1-3% au deuxième trimestre (avec un potentiel à la hausse) sont meilleures que la trajectoire de redressement que nous avions modélisée ", a réagi Bank Of America sur la performance trimestrielle de Nike. La banque américaine reste à l'Achat sur le titre de l'équipementier américain avec un objectif de cours inchangé à 84 dollars.

" Bien que Nike ait renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires, la direction a souligné que la reprise ne serait pas linéaire, mettant en avant plusieurs points clés ", fait savoir de son côté UBS.

Premièrement, le carnet de commandes du printemps de la marque au swoosh affiche une tendance positive et elle prévoit désormais un retour à une croissance modérée dans le commerce de gros (wholesale) pour cet exercice 2026.

Deuxièmement, l'activité de Nike en Amérique du Nord est en avance sur les autres régions en matière de redressement. Les ventes en gros ont augmenté au premier trimestre, reflétant une plus forte attractivité des produits, l'expansion vers de nouveaux canaux et le calendrier de lancement de nouveaux produits par rapport à l'année dernière.

Troisièmement, la direction a noté que l'activité en Grande Chine et que certains segments (sportswear et Nike Direct) mettront plus de temps à montrer des signes d'amélioration.

Enfin, concernant l'impact des droits de douane sur l'activité de Nike, UBS relève que l'estimation du coût brut a été revu à la hausse, passant de 1 à 1,5 milliard de dollars.

Au sujet des perspectives, le broker indique que Nike table sur une baisse des ventes au deuxième trimestre de l'ordre de 1-3%, avec une marge brute en recul de 300 à 375 points de base.

