La France votera contre l'accord UE-Mercosur, dit Macron

La France va voter contre l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et ‍le Mercosur, a déclaré jeudi Emmanuel Macron, estimant toutefois que la signature attendue de l'accord ne constituait ‌pas "la fin de l'histoire".

"La France est favorable au commerce international, mais l'accord UE-Mercosur est un ​accord d'un autre âge, négocié depuis trop longtemps ⁠sur des bases trop anciennes", a écrit le chef de l'Etat sur les réseaux ⁠sociaux.

Emmanuel Macron ‍est confronté à la gronde des agriculteurs, ⁠qui s'inquiètent d'un afflux de produits bon marché en provenance du Mercosur, notamment de la viande bovine ​et du sucre.

"Le constat doit être dressé d'un rejet politique unanime de l'accord, comme l'ont clairement ⁠montré les récents débats à l'Assemblée nationale ​et au Sénat", a indiqué Emmanuel Macron.

La ​Commission européenne semble ​cependant en passe d'obtenir le soutien crucial de ​l'Italie, longtemps réticente, alors ⁠qu'un vote est prévu vendredi sur cet accord, ouvrant la voie à une signature dès la semaine prochaine.

"L'étape de la signature de l'accord ne constitue ‌pas la fin de l'histoire", a souligné Emmanuel Macron, avant de réitérer son engagement à protéger les agriculteurs.

Pour entrer en vigueur, le texte devra être ratifié par le Parlement européen.

(Rédigé par Camille Raynaud, édité ‌par Tangi Salaün)