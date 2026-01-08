Procès requis contre le plasticien Claude Lévêque pour viols sur mineurs

Le plasticien Claude Lévêque à l'Opéra Garnier à Paris, le 30 décembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le parquet de Bobigny a requis un procès devant la cour criminelle de Seine-Saint-Denis contre l'artiste plasticien Claude Lévêque, suspecté de viols et agressions sexuelles sur trois mineurs, a indiqué jeudi soir le ministère public à l'AFP, confirmant une information du journal Libération.

A l'issue de l'instruction, ouverte au printemps 2019, "trois victimes, mineures au moment des faits, sont donc retenues", annonce le parquet.

Il précise que les faits de viols sur mineur de 15 ans, viols sur mineur par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité se seraient produits sur une période de près de 20 ans, entre 1989 et 2007.

"Pour cinq autres victimes, les faits sont prescrits," signale le parquet.

Âgé aujourd'hui de 72 ans, Claude Lévêque avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en 2023.

C'est une plainte du sculpteur Laurent Foulon qui provoque l'ouverture d'une enquête.

Dans les colonnes du quotidien Le Monde, il a raconté avoir été violé par le plasticien dès l'âge de 10 ans et jusqu'à ses 17 ans, au milieu des années 1980. Il a signalé ces agissements dans une lettre adressée à la procureure de la République de Bobigny en février 2019.

Les faits le concernant sont prescrits mais deux frères, originaires de la Nièvre qui connaissent Claude Lévêque depuis leur enfance ont été identifiés comme victimes. L'artiste avait été le témoin de mariage de leurs parents.

Les deux frères "attendent beaucoup de ce procès," a commenté jeudi auprès de l'AFP Me Anastasia Pitchouguina, ajoutant que ses clients "ont besoin d'être reconnus aussi dans leur statut de victime par une décision de justice."

L'avocate de la fratrie a salué le travail d'instruction, "avec beaucoup de monde qui a été entendu, ce qui a permis de dresser un peu le maillage du système Lévêque."

Au cours de leurs auditions, l'un de ses deux clients a évoqué des relations sexuelles entre l'âge de 13 et 16 ans, entre 1997 et 2000. Il dit avoir été "été masturbé" à plusieurs reprises par Claude Lévêque, selon les précisions d'un article du Monde publié en 2023.

Son frère aurait subi ses premiers viols par sodomie lorsqu'il était âgé de 10-11 ans.

Lors de l'ouverture d'enquête, le plasticien avait pointé des "accusations graves" et dénoncé des "propos diffamatoires et calomnieux soutenus par Laurent Foulon", estimant que ce dernier faisait preuve d'un "acharnement incessant" envers lui, dans un communiqué transmis à l'AFP par son ancien avocat, Emmanuel Pierrat.

Figure à la mode des avant-gardes de la fin des années 1970, l'artiste libertaire est connu pour ses installations, aux thèmes souvent provocateurs.