La valeur du jour à Wall Street - Mattel s'effondre : le marché digère un quatrième trimestre décevant et des guidances prudentes

(AOF) - Mattel chute de 25,63% à 15,66 dollars au lendemain de la publication de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, assortis de prévisions jugées décevantes pour 2026.

Sur la période octobre-décembre 2025, la firme californienne a enregistré un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars, en hausse sur un an, mais en dessous des 1,84 MdUSD attendus par les analystes.

Le bénéfice net s'établit à 106,2 MUSD, en recul de 25% sur un an.

Le propriétaire des marques Barbie et Hot Wheels explique que des promotions plus agressives, une inflation persistante et les droits de douane ont pesé sur ses marges.

Pour 2026, Mattel anticipe une croissance des ventes comprise entre 3% et 6%. Le groupe vise un bénéfice par action entre 1,18 et 1,30 USD, contre 1,41 USD en 2025, alors que le consensus tablait plutôt sur 1,80 USD.

Sur le front des analystes, UBS, qui maintient sa recommandation à l'achat, estime que les investissements importants prévus dans le jeu vidéo en 2026 devraient retarder la progression des bénéfices, malgré une croissance du chiffre d'affaires jugée solide. La banque considère toutefois que Mattel n'en est qu'au début de la valorisation de son portefeuille de propriété intellectuelle.

Jefferies, également à l'achat, souligne de son côté que l'exercice 2026 devrait rester sous pression en raison d'investissements stratégiques conséquents. Le broker abaisse ses estimations au bas de la fourchette de prévisions et met en avant un risque en cas de demande inférieure aux attentes pendant les fêtes. "La confiance reste fragile, mais la valorisation demeure raisonnable alors que l'entreprise traverse une année de réajustement", conclut Jefferies.

