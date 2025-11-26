 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - HP Inc sabre dans ses effectifs du fait de l'IA
information fournie par AOF 26/11/2025 à 16:30

(AOF) - HP Inc (-2,41%, à 23,74 dollars) est relégué au tréfonds de l'indice S&P 500 après avoir annoncé des prévisions annuelles décevantes et jusqu'à 6000 suppressions de postes. Dans un contexte opérationnelle difficile en raison notamment de la hausse du prix des mémoires, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes entend faire mieux avec moins de personnels. Pour ce faire, elle compte sur l'intelligence artificielle pour accélérer l'innovation produit et stimuler la productivité.

Au quatrième trimestre, clos fin octobre, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en repli de 12%, à 795 millions de dollars, soit 84 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 93 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,2%, à 14,60 milliards de dollars, alors que le marché visait 14,53 milliards de dollars. La division PC a vu ses revenus augmenter de 8%, à 10,4 milliards de dollars. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 4%, à 4,3 milliards de dollars.

De 4000 à 6000 suppressions de postes

Pour le nouvel exercice, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 2,90 et 3,20 dollars, alors que le marché vise 3,20 dollars par action. Cette prévision intègre un " impact négatif de 0,30 dollar lié à la hausse des coûts de mémoire - net des mesures d'atténuation telles que la constitution de stocks, les accords à long terme, la réduction des spécifications et la tarification, " signale J.P. Morgan. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le PDG Enrique Lores a rappelé que les coûts liés à la mémoire représentent actuellement entre 15% et 18% du coût d'un PC classique.

A l'occasion de cette publication, la directrice financière, Karen Parkhill a annoncé que le groupe allait prendre des " mesures décisives pour atténuer les vents contraires récents sur les coûts " et investir " dans des initiatives basées sur l'IA pour accélérer l'innovation produit, améliorer la satisfaction client et stimuler la productivité."

HP Inc prévoit ainsi d'économiser environ 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2028, dont 300 millions sur l'exercice en cours, pour un coût de restructuration de 650 millions de dollars. HP Inc devrait supprimer entre 4000 à 6000 postes, sachant que le groupe emploie 58 000 personnes, selon son dernier rapport annuel.

