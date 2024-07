La valeur du jour à Wall Street - Helen of Troy s'effondre après son avertissement

(AOF) - L'action Helen of Troy dévisse de près de 30% à 62,90 dollars après avoir nettement réduit ses objectifs annuels. La société américaine propriétaire des marques Osprey, Revlon et Braun a été contrainte de lancer cet avertissement après avoir connu un début d'exercice décevant. " Nous avons dû faire face à un nombre inhabituel de difficultés internes et externes au cours du trimestre, ce qui s'est traduit par un chiffre d'affaires net et un bénéfice par action ajusté inférieurs à nos prévisions ", a expliqué son directeur général, Noel M. Geoffroy.

Ce dernier a précisé que " ces difficultés se sont accentuées vers la fin du premier trimestre ".

Au premier trimestre, clos fin mai, le bénéfice net est ressorti à 6,2 millions de dollars, soit 26 cents par action contre respectivement 22,6 millions de dollars et 94 cents, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 99 cents, ressortant nettement sous le consensus de 1,59 dollar.

Les revenus ont chuté de 12,2% à 416,8 millions de dollars et sont ressortis sous les attentes : 445,85 millions de dollars.

Du fait d'une performante trimestrielle décevante, Helen of Troy a nettement réduit ses objectifs pour l'exercice 2025.

Le groupe américain anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 7 dollars et 7,50 dollars pour des revenus entre 1,885 et 1,935 milliard de dollars. Wall Street cible respectivement 8,93 dollars et 1,99 milliard de dollar.

Helen of Troy prévoyait auparavant un bénéfice par action ajusté compris entre 8,70 dollars et 9,20 dollars et un chiffre d'affaires entre 1,965 et 2,025 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens de consommation

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.