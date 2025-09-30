La valeur du jour à Wall Street - Coty déploie sa nouvelle stratégie en recentrant ses investissements sur la parfumerie

(AOF) - Confrontée à des difficultés financières, la société Coty (+1,50%, à 4,065 dollars) a exposé aujourd'hui sa nouvelle stratégie avec l'intention de se recentrer sur ses activités dans le domaine des parfums de prestige et grand public (" Prestige Beauty " et " Mass Fragrance "). L'objectif est de stimuler sa croissance rentable et durable et d'accélérer la création de valeur. Le segment parfumerie représente 69% du chiffre d'affaires de la multinationale américaine de produits de beauté. En outre, Coty a lancé une revue stratégique complète de son activité cosmétiques.

Afin de maximiser ses perspectives de croissance et ses synergies, Coty va opérer des changements organisationnels sur l'activité parfumerie en rapprochant ses activités " Prestige " et " Consumer Beauty Fragrances ", à travers une nouvelle structure. Coty bénéficiera ainsi de son envergure dans les domaines de la R&D, de la connaissance des consommateurs, de la fabrication et de la distribution, afin d'accroître ses sources de revenus et ses profits.

" La catégorie des parfums continue de surperformer le marché mondial de la beauté et génère déjà la majorité de nos revenus et de nos bénéfices. Notre groupe a prouvé qu'il était capable de s'imposer dans toutes les gammes de prix des parfums, de 5 à 500 dollars, et fait déjà de solides progrès sur le nouveau marché prometteur des brumes, qui représente 7 milliards de dollars ", a déclaré Sue Nabi, PDG de Coty.

Cosmétiques : vers de possibles cessions de marques

En outre, Coty a lancé une revue stratégique complète de son activité cosmétiques qui génère un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, comprenant des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que son activité au Brésil qui génère près de 400 millions de dollars de revenus grâce aux marques locales brésiliennes.

" L'examen évaluera toute une série d'alternatives, notamment des partenariats, des cessions, des scissions et d'autres options stratégiques. La société fournira des informations actualisées en temps opportun, notamment lorsque des mesures spécifiques auront été approuvées par le conseil d'administration ", explique Coty.

Ces annonces publiées ce mardi sur son site internet font suite à la présentation de ses résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025 annoncés en août dernier.

La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis sur ce marché. Sur cette période, Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an. La perte par action est de 0,44 dollar, contre un bénéfice par action de 0,09 dollar l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 241,1 millions de dollars, en diminution de 56%. Les revenus nets de Coty ont atteint 5,89 milliards de dollars, soit un repli de 4%.

Sur le prochain exercice 2025/2026, Coty anticipe une baisse de ses ventes de 6 à 8% au premier trimestre et un recul de 3 à 5% au deuxième trimestre, avec un retour à la croissance au second semestre.

En outre, Coty s'attend à une pression sur sa marge brute au premier semestre de ce prochain exercice, résultant d'une baisse des ventes ainsi que de l'impact net des tarifs douaniers. Ses efforts d'atténuation tarifaire seront plus significatifs au cours du second semestre.

