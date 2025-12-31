 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pernod Ricard a trinqué en Bourse sur l'année 2025
information fournie par AOF 31/12/2025 à 11:32

logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )

logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )

(AOF) - Pernod Ricard a bu la tasse, et devrait terminer l'année 2025 avec un repli avoisinant les 34%. L'action du numéro deux mondial des vins et spiritueux a évolué dans le rouge, impactée notamment par une baisse de son activité au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Sur cette période, ses ventes se sont repliées de 7,6% en organique et de 14,3% en publié, pénalisées notamment par le ralentissement de son activité en Chine (-27%) et aux États-Unis (-16%).

Dans le détail, le recul du chiffre d'affaires aux Etats-Unis sur cette période de trois mois a été amplifié par des ajustements de stocks. Celui en Chine a fortement reculé, dans un contexte macroéconomique qui pèse sur le moral et la demande des consommateurs, auquel se sont rajoutés aussi des ajustements de stocks.

En outre, les revenus du concurrent de Rémy Cointreau ont été impactés par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne, à la lire turque, et à l'impact du périmètre négatif de 54 millions d'euros, principalement lié à la cession des vins.

De plus, sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires annuel de Pernod Ricard a diminué de 3% en organique et de 5,5% en publié à 10,95 milliards d'euros, "du fait d'un impact négatif des taux de change de 277 millions d'euros, principalement dû à la livre turque, au peso argentin et à la roupie indienne". En Chine, ses ventes se sont repliées de 21% sur cet exercice, pénalisées par un "environnement macroéconomique difficile et le faible moral des consommateurs". Les ventes ont fléchi de 6% aux Etats-Unis, impactées par le moral en berne des consommateurs. Elles sont en recul de 3% sur la zone Amérique.

En parallèle de la publication des chiffres décevants de ses ventes trimestrielles en octobre dernier, Pernod Ricard a pourtant affiché son optimisme et s'attend à inverser la tendance. Le propriétaire des marques Absolut et Jameson a confirmé ses objectifs sur l'exercice 2025/2026 en cours. Cet exercice sera "une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au deuxième semestre", avait déclaré le groupe de vins et de spiritueux.

Il vise toujours à préserver sa marge opérationnelle organique autant que possible, notamment grâce à un strict contrôle des coûts et à l'exécution de son programme 2026-2029 d'efficacités opérationnelles pour un montant de 1 milliard d'euros.

Pernod Ricard souhaite continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques inférieurs à 900 millions d'euros, une optimisation du besoin en fonds de roulement, et une amélioration de la conversion cash comparée à 2024/2025.

Pernod Ricard échappe aux droits de douane punitifs de 30,6%

Par ailleurs, le conflit commercial entre la Chine et l'Union européenne a agi comme un des autres catalyseurs de la débandade boursière du groupe.

Dès l'entame de l'année 2025, alors que les mesures de rétorsion chinoises passaient du statut de "menace" à celui de "réalité réglementaire", le titre de Pernod Ricard a immédiatement dévissé. A chaque confirmation par le ministère chinois du Commerce (MOFCOM) de l'application des droits de douane (fixés à 30,6% pour Martell, l'une des plus anciennes maisons de cognac du groupe), le titre a connu plusieurs séances de forte baisse.

D'ailleurs, la marque Martell a été particulièrement touchée par la baisse de la demande et par la suspension des importations de Cognac dans le "Duty Free" chinois à partir de décembre 2024.

En outre, Pernod Ricard déclarait en juillet 2025 "accueillir favorablement les conclusions de l'enquête anti-dumping du MOFCOM sur le Cognac et avoir trouvé un accord sur un engagement de prix minimum" (qualifié d'engagement de prix : Price Undertaking).

Cet accord avec les autorités chinoises a permis à la société d'éviter l'application de cette taxe de 30,6% en échange d'un engagement commercial strict garantissant le maintien d'un prix de vente plancher sur l'ensemble du territoire chinois.

Précisément, le MOFCOM avait affirmé que les producteurs européens de brandy (Cognac) vendaient leurs produits sur le marché chinois à des prix inférieurs à leur valeur normale. Cette enquête a conclu que ces pratiques ont causé un "préjudice substantiel" à l'industrie locale chinoise des spiritueux. "Cet accord ne constitue pas pour autant la reconnaissance de pratiques de dumping", soulignait le groupe dirigé par Alexandre Ricard.

La Chine demande à ses producteurs de rester sur ses gardes. L'Empire du Milieu conserve le droit de réactiver les taxes douanières si les termes de l'accord sur les prix ne sont pas respectés par les maisons de Cognac.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
72,8000 EUR Euronext Paris -0,36%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/12/2025 à 11:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 12:17

    Tous nos fleurons sont appelés à chuter avec la mentalité eh la faiblesse de l’ Europe toute entière

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des voyageurs à la gare de St. Pancras à Londres le 30 décembre 2025, alors que le service ferroviaire Eurostar entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale est interrompu ( AFP / CARLOS JASSO )
    Eurostar a subi d'importants retards à cause d'un problème distinct de celui du Tunnel
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:51 

    Eurostar, dont le trafic avait déjà été fortement perturbé mardi par un incident dans le Tunnel sous la Manche, a précisé mercredi que plusieurs trains au départ de Londres ont subi d'importants retards dans la soirée en raison d'un autre problème, distinct. "Une ... Lire la suite

  • Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Futur avion de combat européen: l'Allemagne reporte à nouveau sa décision
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 12:49 

    Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite

  • Négociations salariales chez EDF: la direction décide une augmentation de 1,65% ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Négociations salariales chez EDF: la direction décide une augmentation de 1,65%
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:48 

    La direction d'EDF a annoncé mercredi une "enveloppe globale d'augmentation" de 2,75% pour 2026, soit selon deux syndicats une augmentation individuelle de 1,65%, inférieure au projet d'accord boudé par toutes les organisations, sauf la CFE CGC, à l'issue des négociations ... Lire la suite

  • Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)
    Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué
    information fournie par AOF 31.12.2025 12:30 

    (AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank