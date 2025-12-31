Nike en hausse après que le directeur général Hill a acheté des actions pour 1 million de dollars

nike chaussures (Crédits: Unsplash - Revolt)

** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N augmentent de 2,1 % à 62,47 $ avant le marché

** Un document déposé auprès de la SEC indique que le directeur général Elliott Hill a acheté des actions pour environ 1 million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 $ l'unité, lundi

** Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O et membre du conseil d'administration de Nike, a également acheté des actions NKE d'une valeur de 3 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a fait grimper les actions de 5 %

** Les achats personnels d'actions par les initiés de Nike ont été "probablement les plus encourageants" dans l'environnement actuel du fabricant de chaussures, a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities

** NKE a fait état d'une baisse des marges brutes au deuxième trimestre et d'une sixième baisse trimestrielle consécutive des ventes en Chine au début du mois

** Cependant, l'amélioration durable des ventes en Amérique du Nord et l'augmentation du marketing sont des signes que le pire est peut-être derrière Nike, selon Siegel

** À la dernière clôture, NKE a baissé de 19,13 % depuis le début de l'année, en passe de connaître sa quatrième année consécutive de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))