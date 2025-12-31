 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nike en hausse après que le directeur général Hill a acheté des actions pour 1 million de dollars
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 11:00

nike chaussures (Crédits: Unsplash - Revolt)

nike chaussures (Crédits: Unsplash - Revolt)

** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N augmentent de 2,1 % à 62,47 $ avant le marché

** Un document déposé auprès de la SEC indique que le directeur général Elliott Hill a acheté des actions pour environ 1 million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 $ l'unité, lundi

** Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O et membre du conseil d'administration de Nike, a également acheté des actions NKE d'une valeur de 3 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a fait grimper les actions de 5 %

** Les achats personnels d'actions par les initiés de Nike ont été "probablement les plus encourageants" dans l'environnement actuel du fabricant de chaussures, a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities

** NKE a fait état d'une baisse des marges brutes au deuxième trimestre et d'une sixième baisse trimestrielle consécutive des ventes en Chine au début du mois

** Cependant, l'amélioration durable des ventes en Amérique du Nord et l'augmentation du marketing sont des signes que le pire est peut-être derrière Nike, selon Siegel

** À la dernière clôture, NKE a baissé de 19,13 % depuis le début de l'année, en passe de connaître sa quatrième année consécutive de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

NIKE -B-
61,190 USD NYSE -0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une plaquette électronique exposée au musée de l'innovation de la "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" (TSMC) à Hsinchu, le 21 novembre 2024. ( AFP / I-HWA CHENG )
    Puces 2 nanomètres : quand la miniaturisation transforme l'informatique et l'IA
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 10:24 

    TSMC annonce ce mercredi la production de masse de ses puces de 2nm, plus performantes et plus économes. Comment ces semi-conducteurs de nouvelle génération vont-ils transformer nos technologies ? Des puces plus rapides et efficaces La puissance de calcul des semi-conducteurs ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    La Bourse de Paris s'achemine vers une année 2025 positive
    information fournie par AFP 31.12.2025 10:09 

    La Bourse de Paris évoluait en repli mercredi, évitant toute prise de risque pour la dernière séance de l'année, qui sera écourtée pour le réveillon du Nouvel An. L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,50% vers 09H50, soit de 40,64 points, à 8.127,51 points. La ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    RAMSAY GENERALE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 31.12.2025 09:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • 2026, l’année des 3 R !
    2026, l’année des 3 R !
    information fournie par Ecorama 31.12.2025 09:10 

    Résilience, Repricing et Réallocation : trois dynamiques qui pourraient définir l'année 2026 sur les marchés. Alors que l'économie mondiale résiste aux chocs, que le coût du capital se redessine et que les flux d'investissement se déplacent vers de nouvelles régions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank