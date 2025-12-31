Décès d'Evelyne Leclercq, animatrice de "Tournez manège!"

Évelyne Leclercq lors du Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 juin 2010 à Monaco ( AFP / CHRISTIAN ALMINANA )

Évelyne Leclercq, ancienne animatrice de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1, est décédée mardi à 74 ans, a annoncé sa fille à l'AFP.

Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" et avait "affronté l’épreuve avec un courage hors du commun portée jusqu’au bout par l’amour des siens", a indiqué Céline Olive dans un communiqué.

Diffusée sur TF1 le midi de 1985 à 1993, "Tournez manège!" était l'une des émissions les plus populaires de l'époque.

Présentée par Évelyne Leclercq avec Fabienne Egal et Simone Garnier, l'émission était un jeu de rencontres. Des hommes et des femmes étaient assis dans un manège, séparés par une cloison. Ils se questionnaient sans se voir et ne se découvraient qu'à la fin.

Le pianiste Charly Oleg, décédé en septembre dernier, "avait la séquence musicale, Fabienne les célibataires, Simone les couples, moi je faisais le lien tout du long, c’était énorme mais on se marrait. C’est une émission qui a plu parce qu’on était vraiment des amis", se remémorait-elle en septembre dans Le Parisien.

Évelyne Leclercq, qui avait démarré comme speakerine, dédicaçait encore des photos ces dernières années. "J'aime bien les gens. Rencontrer les gens dans toute la France, ça me touche. Je fais un peu partie de leur famille. On a vieilli ensemble", déclarait-elle à son ancien groupe TF1.