 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour à Wall Street - Constellation Brands bat les estimations de BPA et de chiffre d'affaires
information fournie par AOF 08/01/2026 à 17:14

(AOF) - Constellation Brands progresse de 3,31% après avoir bondi en cours de séance de près de 7% à Wall Street au lendemain de sa performance meilleure que prévu au troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Le groupe américain spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées a annoncé hier que son bénéfice par action (BPA) s'élève à 3,06 dollars, soit une baisse de 15% en données publiées. Il dépasse les estimations de 2,63 USD par action. Le résultat net sur ce trimestre s'est replié de 18% en publié à 503, MUSD.

Ses ventes sur cette période de trois mois ont diminué de 10% en publié, à 2,22 MdsUSD, contre des attentes de 2,17 MdsUSD.

Invest Securities explique que Constellation Brands "a tiré parti d'une reprise de la demande pour ses marques emblématiques (Pacifico, Victoria, Corona Sunbrew et Corona Familiar), portée par des prix plus compétitifs et une stratégie marketing renforcée".

Marge opérationnelle en hausse

Dans le segment bières, les ventes nettes du groupe ont reculé en glissement annuel de 1%, à 2,01 MdsUSD. Les volumes d'expéditions sont en baisse de 2,2%. "La marge opérationnelle a augmenté de 10 points de base pour atteindre 38%, car l'impact favorable des prix et la baisse des dotations aux amortissements ont été partiellement compensés par la hausse du coût des marchandises vendues liée aux tarifs douaniers sur l'aluminium, ainsi que par une absorption défavorable des coûts fixes due à la baisse des volumes ", fait savoir toutefois Constellation Brands.

L'entreprise américaine souligne que "son activité bière s'est classée au troisième rang en termes de gain de part de marché en dollars dans les canaux suivis par Circana (spécialiste de l'analyse de données et des études de marché aux Etats-Unis) et comptait quatre des quinze marques ayant enregistré la plus forte progression en termes de parts de marché en dollars dans l'ensemble de la catégorie des bières aux Etats-Unis.

"Les ventes aux détaillants ( depletions ) ont diminué de 3% sur ce troisième trimestre, car les reculs des marques de bières Modelo Especial (environ 4%) Corona Extra (près de 9%) et Modelo Chelada (environ 2%) n'ont été que partiellement compensés par la forte croissance des marques Pacifico et Victoria, qui ont progressé respectivement de plus de 15% et 13%.

"En outre, dans le segment vins et spiritueux, le chiffre d'affaires net a chuté de 51%, sous l'effet d'une baisse de 70,6% des volumes d'expéditions. Ce repli reflète l'impact de la cession de Svedka (marque suédoise de vodka), des mesures de tarification stratégiques prises sur certaines marques, ainsi que des modifications des obligations contractuelles des distributeurs.

Sur ce segment, la marge opérationnelle est passée de 22,1 à 15,8%, reflétant principalement, une absorption défavorable des coûts fixes. Ces éléments ont été partiellement compensés par une baisse favorable des dépenses marketing et autres frais généraux.

A la suite de la publication de ses résultats trimestriels, Constellation Brands a confirmé ses objectifs annuels sur cet exercice. Le bénéfice par action comparable est toujours attendu entre 11,30 et 11,60 USD, contre un consensus de 11,49 USD. Les ventes devraient se replier de 2 à 4%, celles du secteur vins et spiritueux sont anticipées en repli de 17-20%. La prévision de flux de trésorerie est maintenue entre 1,3 et 1,4 MdsUSD.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CONSTELLATION BRD-A
145,650 USD NYSE +3,60%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 17:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank