La valeur du jour à Wall Street - Constellation Brands bat les estimations de BPA et de chiffre d'affaires

(AOF) - Constellation Brands progresse de 3,31% après avoir bondi en cours de séance de près de 7% à Wall Street au lendemain de sa performance meilleure que prévu au troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Le groupe américain spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées a annoncé hier que son bénéfice par action (BPA) s'élève à 3,06 dollars, soit une baisse de 15% en données publiées. Il dépasse les estimations de 2,63 USD par action. Le résultat net sur ce trimestre s'est replié de 18% en publié à 503, MUSD.

Ses ventes sur cette période de trois mois ont diminué de 10% en publié, à 2,22 MdsUSD, contre des attentes de 2,17 MdsUSD.

Invest Securities explique que Constellation Brands "a tiré parti d'une reprise de la demande pour ses marques emblématiques (Pacifico, Victoria, Corona Sunbrew et Corona Familiar), portée par des prix plus compétitifs et une stratégie marketing renforcée".

Marge opérationnelle en hausse

Dans le segment bières, les ventes nettes du groupe ont reculé en glissement annuel de 1%, à 2,01 MdsUSD. Les volumes d'expéditions sont en baisse de 2,2%. "La marge opérationnelle a augmenté de 10 points de base pour atteindre 38%, car l'impact favorable des prix et la baisse des dotations aux amortissements ont été partiellement compensés par la hausse du coût des marchandises vendues liée aux tarifs douaniers sur l'aluminium, ainsi que par une absorption défavorable des coûts fixes due à la baisse des volumes ", fait savoir toutefois Constellation Brands.

L'entreprise américaine souligne que "son activité bière s'est classée au troisième rang en termes de gain de part de marché en dollars dans les canaux suivis par Circana (spécialiste de l'analyse de données et des études de marché aux Etats-Unis) et comptait quatre des quinze marques ayant enregistré la plus forte progression en termes de parts de marché en dollars dans l'ensemble de la catégorie des bières aux Etats-Unis.

"Les ventes aux détaillants ( depletions ) ont diminué de 3% sur ce troisième trimestre, car les reculs des marques de bières Modelo Especial (environ 4%) Corona Extra (près de 9%) et Modelo Chelada (environ 2%) n'ont été que partiellement compensés par la forte croissance des marques Pacifico et Victoria, qui ont progressé respectivement de plus de 15% et 13%.

"En outre, dans le segment vins et spiritueux, le chiffre d'affaires net a chuté de 51%, sous l'effet d'une baisse de 70,6% des volumes d'expéditions. Ce repli reflète l'impact de la cession de Svedka (marque suédoise de vodka), des mesures de tarification stratégiques prises sur certaines marques, ainsi que des modifications des obligations contractuelles des distributeurs.

Sur ce segment, la marge opérationnelle est passée de 22,1 à 15,8%, reflétant principalement, une absorption défavorable des coûts fixes. Ces éléments ont été partiellement compensés par une baisse favorable des dépenses marketing et autres frais généraux.

A la suite de la publication de ses résultats trimestriels, Constellation Brands a confirmé ses objectifs annuels sur cet exercice. Le bénéfice par action comparable est toujours attendu entre 11,30 et 11,60 USD, contre un consensus de 11,49 USD. Les ventes devraient se replier de 2 à 4%, celles du secteur vins et spiritueux sont anticipées en repli de 17-20%. La prévision de flux de trésorerie est maintenue entre 1,3 et 1,4 MdsUSD.

AOF - EN SAVOIR PLUS