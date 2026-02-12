La valeur du jour à Wall Street - Cisco prévoit une pression sur sa marge malgré des résultats supérieurs aux attentes

(AOF) - Le groupe américain (-11,02% à 76,11 dollars) a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais a averti d’un recul séquentiel de sa marge brute ajustée au troisième trimestre, en raison notamment de la hausse des prix de la mémoire.

Cisco anticipe pour le trimestre en cours une marge brute comprise entre 65,5% et 66,5%, contre 66,8% attendu par le consensus FactSet, après 67,5% au deuxième trimestre et 68,7% un an plus tôt.

La direction a évoqué des hausses significatives des prix de la mémoire ces derniers mois et indiqué avoir déjà relevé ses tarifs, tout en se tenant prête à de nouveaux ajustements. Les engagements d'achats anticipés ont bondi d'environ 73% sur un an sur les 90 derniers jours, en grande partie en lien avec la mémoire.

Pour le trimestre en cours, le groupe vise un bénéfice de 1,02 à 1,04 dollar par action et un chiffre d'affaires de 15,4 à 15,6 milliards de dollars, proches des attentes du marché. Au deuxième trimestre clos le 24 janvier, le BPA a atteint 1,04 dollar contre 0,94 dollar un an plus tôt, tandis que les revenus ont progressé de 10% à 15,35 milliards.

Les ventes de produits ont augmenté de 14%, portées par une hausse de 21% des activités réseaux, notamment grâce aux infrastructures d'intelligence artificielle, alors que les services ont reculé de 1%. Les commandes d'infrastructures d'IA des hyperscalers ont atteint 2,1 milliards de dollars, et le groupe a relevé ses prévisions annuelles, visant un BPA de 4,13 à 4,17 dollars et un chiffre d'affaires de 61,2 à 61,7 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

Les analystes de Bank of America restent optimistes quant au positionnement de Cisco et expliquent que “Cisco continue de bénéficier de cycles porteurs dans le matériel et les réseaux”. Selon eux, “le groupe est bien positionné pour profiter du cycle de renouvellement des infrastructures Campus, avec des relais de croissance supplémentaires dans les serveurs, le Wi-Fi et les solutions d'Internet industriel des objets” laissant imaginer une tendance long terme positive justifiant une notation à l'achat du broker avec un objectif de cours de 95 dollars.

