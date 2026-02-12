L'UE s'en prend à Google pour ses pratiques déloyales à l'égard des annonceurs en matière de prix des publicités en ligne

par Foo Yun Chee

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , risque un nouveau casse-tête antitrust dans l'Union européenne, les régulateurs s'inquiétant que le géant américain de la technologie puisse injustement faire grimper les prix de la publicité en ligne, selon une lettre adressée aux annonceurs et consultée par Reuters.

Google, qui s'est vu infliger des milliards d'euros d'amende en Europe pour des infractions à la législation antitrust au cours des dernières années, fait l'objet de plusieurs enquêtes antitrust de l'Union européenne. Une autre enquête pourrait aggraver les tensions avec le gouvernement américain , qui affirme que les grandes entreprises technologiques américaines ont été injustement ciblées, ce que la Commission européenne a rejeté.

La Commission a pointé du doigt les enchères pour la vente de publicité sur Google Search, "en particulier la manière dont Google a artificiellement augmenté le prix de compensation de ces enchères au détriment des annonceurs", indique la lettre. Google, qui domine le marché de la publicité en ligne, évalué à plusieurs milliards de dollars, affirme que les publicités sur Google Search aident les petites entreprises à rivaliser avec les plus grandes marques et à préserver la gratuité du web pour tous.

"Les prix des annonces sont déterminés par une vente aux enchères en temps réel conçue pour montrer aux internautes les annonces les plus pertinentes, en tenant compte de facteurs tels que la concurrence entre les annonceurs et la qualité des annonces", a déclaré un porte-parole de Google.

Un porte-parole de la Commission s'est refusé à tout commentaire, déclarant qu'il n'y avait pas d'enquête formelle sur le sujet.

"D'une manière générale, la Commission surveille les éventuelles pratiques anticoncurrentielles sur le marché et les comportements abusifs dans tous les secteurs et se tient prête à enquêter sur les cas où des preuves concrètes sont trouvées", a déclaré le porte-parole.

Les destinataires de la lettre avaient jusqu'au 2 mars pour réagir. Le ministère américain de la justice a accusé Google de manipuler les ventes aux enchères en ligne à l'aide de formules favorisant ses propres résultats. Bloomberg a été le premier à faire état de l'enquête potentielle de l'UE.