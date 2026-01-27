La valeur du jour à Wall Street - Boeing : un horizon dégagé qui ne suffit pas encore à rassurer les investisseurs

(AOF) - L'embellie se confirme pour Boeing après les fortes turbulences que l'avionneur américain a connu. L'année 2025 a marqué une étape significative de son redressement, se traduisant par une forte hausse du chiffre d'affaires et un retour à la rentabilité nette. Malgré la publication de résultats annuels globalement bons, l'action du constructeur aéronautique affichait en début d'après-midi un des plus forts replis du S&P 500 et du Dow Jones, perdant plus de 2%. Après 17h, il gagne désormais moins de 0,9%, à 250,76 dollars.

Cette sanction ce mardi par les investisseurs s'explique par les performances opérationnelles au quatrième trimestre 2025.

D'une part, la division aviation commerciale a enregistré une perte de 632 millions de dollars, preuve que la rentabilité sur les livraisons d'avions reste fragile. La marge opérationnelle s'améliore mais reste négative à 5,6%, contre -43,9% il y a un an.

La même division a enregistré sur l'année 2025 un bond de 82% de ses ventes à 41,48 MdsUSD, ainsi qu'un total de 600 livraisons, contre 348 en 2024, soit une hausse de 72%. De plus, le carnet de commandes a atteint un record de 6 100 avions, valorisé à 567 MdsUSD. Toutefois, ce segment enregistre toujours une perte opérationnelle de 7,1 MdsUSD sur l'année qui vient de s'écouler.

D'autre part, la branche Défense et Espace continue de peser sur les comptes avec une perte de 507 MUSD ce trimestre. La marge opérationnelle s'améliore mais reste négative passant de -41,9% à -6,8%. Mais elle affiche un chiffre d'affaires de 27,2 MdsUSD, soit une hausse de 14%.

En revanche, le segment Services Globaux (BGS) est le plus performant avec un bénéfice opérationnel de 13,5 MdsUSD, gonflé par la vente de Digital Aviation Solutions (ex-division dédiée aux logiciels et aux services numériques pour l'aviation). Les revenus augmentent de 5%, à 20,9 MdsUSD.

En outre, en dépit de ce redressement, plusieurs incertitudes pèsent encore sur l'avenir de Boeing. La FAA (Federal Aviation Administration, l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux Etats-Unis) limite pour l'instant la cadence de production du 737 Max à 42 appareils par mois, et les certifications des 737 Max 7, Max 10 et du 777X sont toujours en attente. Les marchés peuvent craindre que des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement empêchent de dépasser cette cadence.

Par ailleurs, des retards dans la division défense, dont le programme Air Force One, continuent d'alimenter les inquiétudes des investisseurs sur la capacité de Boeing à maintenir cette dynamique.

Retour aux bénéfices

Sur cet exercice 2025, le chiffre d'affaires de Boeing a bondi de 34%, à 89,5 MdsUSD, soit le total le plus élevé pour l'entreprise depuis 2018 sur une année. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ont grimpé de 57% en glissement annuel à près de 24 MdsUSD.

Le constructeur aéronautique renoue surtout avec les bénéfices qui atteignent les 2,2 MdsUSD alors qu'il avait essuyé une perte nette de 11,4 MdsUSD en 2024. Ce résultat est largement soutenu par un gain exceptionnel de 9,6 MdsUSD lié à la vente de l'activité Digital Aviation Solutions.

La marge opérationnelle flirte avec les 5%, contre une marge négative à 16,1% un an auparavant.

Le flux de trésorerie opérationnel est redevenu positif à 1,1 MdUSD, bien que le flux de trésorerie disponible (free cash flow) reste négatif à 1,9 MdUSD sur l'ensemble de l'année.

A la fin du quatrième trimestre, Boeing souligne que "sa trésorerie et ses investissements en titres négociables s'élèvent à 29,4 MdsUSD, contre 23 Mds à la fin du troisième trimestre. Cette hausse s'explique principalement par les 10,6 MdsUSD de dollars de recettes issus de la finalisation de la vente de Digital Aviation Solutions et par le free cash flow généré durant le dernier trimestre, en partie compensés par le remboursement de dettes lié à l'acquisition de Spirit AeroSystems (producteur d'aérostructures telles que des fuselages, ailes, supports de réacteurs).

La dette s'établit à 54,1 MdsUSD à la fin du quatrième trimestre, contre 53,4 Mds fin du troisième trimestre, reflétant principalement cette acquisition. L'entreprise conserve l'accès à des lignes de crédit de 10 MdsUSD, lesquelles n'ont pas été utilisées.

Le carnet de commandes total de Boeing a atteint le niveau record de 682 MdsUSD, reflétant principalement 1 173 commandes nettes d'avions commerciaux sur l'année 2025, avec des records atteints pour chacun des trois segments d'activité".

"Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre redressement en 2025 et posé les jalons nécessaires pour maintenir notre dynamique au cours de l'année à venir", a souligné Kelly Ortberg, PDG de Boeing au sujet de ces bons résultats annuels.

Le dirigeant a aussi défini ses priorités pour 2026 : stabiliser les usines, certifier les nouveaux avions et regagner de la confiance pour redevenir le leader industriel.

En revanche, Boeing n'a pas livré de perspectives financières pour 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS