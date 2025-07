La valeur du jour à Paris Sartorius Stedim Biotech délaissée malgré de bons semestriels

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech subit de lourds dégagements (- 10,29 %, à 170,8 euros), signant même la plus forte baisse de l’indice SBF 120. La société, partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique, a pourtant dévoilé de très bons résultats, supérieurs aux attentes, mais les investisseurs attendaient vraisemblablement encore mieux. Au premier semestre, à taux de change constants, les revenus de Sartorius Stedim Biotech ont progressé de 9,4 %, à 1,490 milliard d’euros.

Ils ont été soutenus par les activités récurrentes à forte marge de produits consommables, alors que les réticences des clients à investir a continué d'impacter les activités liées aux équipements et aux systèmes.

Toutes les régions ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires avec notamment une progression de 11 % pour la région Amériques, ou une de 8,7 % pour l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

De son côté, l'Ebitda a connu une augmentation plus importante que celle des revenus avec une croissance de 19,3 %, à 462 millions d'euros, grâce aux volumes et aux effets de la gamme de produits, ainsi que des économies d'échelle. Parallèlement, la marge a augmenté de 2,8 points pour s'élever à 31 %, contre 28 % au cours de l'exercice 2024.

Le bénéfice net courant a également connu une forte hausse de 38,3 %, à 228 millions d'euros.

Sartorius Stedim Biotech a confirmé ses objectifs financiers annuels et vise une croissance organique de ses revenus d'environ 7 % sur l'ensemble de l'exercice 2025, avec une fourchette de prévisions de plus ou moins deux points de pourcentage en raison d'une volatilité toujours supérieure à la moyenne. Au niveau de la rentabilité, la marge d'Ebitda courant est attendue entre 30 et 31 %.

La société précise que ces objectifs " n'incluent pas encore les effets possibles des droits de douane ou des mesures d'atténuation et de correction connexes qui, dans la perspective actuelle, pourraient, avoir un impact temporaire sur l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge dans une certaine mesure et en fonction de leur conception, de leur portée et de leur durée ".

AOF - EN SAVOIR PLUS