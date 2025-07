"Made in Europe" dans l'industrie : rencontre entre ministres français et italiens pour chercher une "position alignée"

Eric Lombard, le 26 juin 2025, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Parmi les sujets évoqués par les ministres, la question de l'acier européen, menacé dans sa survie face à la Chine et aux Etats-Unis, ainsi que l'automobile.

Objectif : chercher une "position alignée" des deux pays sur l'industrie européenne, en péril, et du "made in Europe". Les ministres français de l'Economie Eric Lombard et de l'Industrie Marc Ferracci rencontreront jeudi 24 juillet le ministre italien des Entreprises Adolfo Urso à Paris. "L'objectif avec les Italiens, c'est de les rallier aux combats pour la protection des industries européennes, afin de pouvoir les porter conjointement avec eux à Bruxelles", ont expliqué les cabinets des deux ministres français à des journalistes.

Parmi les sujets qui seront évoqués jeudi, la question de l'acier européen, menacé dans sa survie face à la Chine et aux Etats-Unis, pour lequel Bercy évoque une "concurrence exacerbée" voire "déloyale". La Commission européenne a dit vouloir présenter en septembre une proposition législative pour réduire jusqu'à plus de 50% l'importation d'acier en Europe via différentes mesures commerciales, que la France défend.

"Engagement commun" et "convergences fortes"

Les ministres des deux pays devraient également parler automobile, avec comme "objectif commun" celui de "renforcer la demande pour les véhicules propres à contenu européen", et aborder la question de la "préférence européenne", par exemple dans les marchés publics. "L'Italie se rapproche de plus en plus de la France sur un certain nombre de positions", a estimé Bercy, qui évoque encore le nucléaire, que l'Italie souhaite relancer et pour lequel elle défend, comme la France, qu'il fasse l'objet d'un traitement similaire à celui des énergies renouvelables dans la législation européenne. "L'enjeu de compétitivité et de neutralité technologique est un des sujets sur lequels on converge avec les Italiens", ont abondé les cabinets des ministres français.

La réunion jeudi se tient à Bercy dans le cadre d'un traité, dit du Quirinal, signé entre les deux pays en 2021, qui prévoit des rencontres annuelles entre ministres. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron avaient affiché début juin leur "engagement commun" et leurs "convergences fortes" lors d'un long tête-à-tête à Rome pour dissiper les tensions des dernières semaines, qui se sont cristallisées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.