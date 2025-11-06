La valeur du jour à Paris- Le courant ne passe pas pour Legrand en Bourse

(AOF) - Rangé à la dernière place de l'indice CAC 40, Legrand décroche de 9,44% à 133,30 euros après avoir dévoilé une performance sur 9 mois ressortant sous les attentes. Le spécialiste des infrastructures électriques a toutefois confirmé ses objectifs annuels. "La société n'a pas relevé ses prévisions pour l'exercice, comme nous l'avions prévu", souligne Jefferies, toujours à l'Achat sur le dossier. La division Amérique, au coeur de la déception du jour, est "fortement exposée aux centres de données," rappelle l'analyste.

Le groupe a vu son bénéfice net part du groupe progresser de 7% à 892,3 millions d'euros, sur les neuf premiers mois de 2024. Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 1,44 milliard d'euros, une augmentation de 13,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 20,7%, contre 20,5% un an plus tôt et un consensus de 20,9%.

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 8,2% en données organiques, à 6,97 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année. Le consensus visait 7,03 milliards d'euros.

"Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 2,19 milliard d'euros avec une croissance organique de 6,7%, assez sensiblement inférieure aux attentes du consensus (8,7%), les datacenters continuant de jouer un rôle moteur, mais moindre qu'au premier semestre. La région Amérique du Nord a progressé de 18% (13,3% au troisième trimestre contre 18,1% anticipé), contre 1,5% pour l'Europe", souligne Oddo BHF, à Neutre sur le dossier.

Côté perspectives, Legrand vise toujours une marge opérationnelle ajustée de 20,5% à 21%, "après acquisitions". En parallèle, la société anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de 10% à 12% hors effets de change et une croissance organique de 5% à 7%.

Depuis le début de l'année, le titre bondit de près de 40%.

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d'un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d'affaires de 7 Mds€ équilibré entre l'Europe (40 %), l'Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l'Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d'affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d'une part, les produits d''infrastructures essentielles d'autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l'innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé (97 % du capital dont 10 % pour le fonds d'investissement américain MFS), les salariés et dirigeants portant 3,O2 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil de 14 administrateurs, Benoît Coquart étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d'énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l'autofinancement libre, et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l'activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d'infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l'offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul'R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Attente de nouvelles acquisitions après celles du néerlandais et de l'australien au 1er trimestre ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Capacité à imposer des hausses de prix de vente pour compenser l'impact des tarifs douaniers, estimés à 150-200 M€ sur le bénéfice d'exploitation ;

- Après un gain de 11,2 % des ventes et de 12,9 % du résultat net, objectifs 2025 confirmés d'une croissance de 6 à 10 % des revenus, dont près de 20 % pour les centres de données, et d'une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Plan 2030 : chiffre d'affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6 % à +10 % dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d'autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d'acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d'un ratio de distribution proche de 50 %.