La valeur du jour à Paris - La descente aux enfers s'accélère pour Dassault Systèmes après ses résultats
information fournie par AOF 11/02/2026 à 10:30

(AOF) - Dassault Systèmes (-18,27% à 18,34 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40. Déjà malmené par les inquiétudes au sujet des conséquences de la révolution de l'IA sur les éditeurs de logiciels, le groupe plonge à la suite de la publication de ses résultats et perspectives.

Dassault Systèmes a dévoilé ce matin un BNPA non-IFRS de 0,40 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en progression de 9% à taux de change constants (TCC), mais inférieur de 6% au consensus. De même, sa marge opérationnelle non-IFRS s'est certes améliorée de 90 points de base à 37%, mais a manqué les 38,2% attendus en moyenne par les analystes, selon Jefferies.

Toujours à TCC, le chiffre d'affaires total de l'éditeur de logiciels d'entreprise a augmenté de 1% à 1,68 MdEUR, "sur une base de comparaison élevée, dans le bas de la fourchette de ses objectifs", et à un niveau inférieur de 3% à la prévision moyenne du marché.

"Par ailleurs, la prévision de croissance des revenus pour l'exercice 2026 de 3 à 5% (à TCC) est inférieure aux attentes et reflète une entreprise confrontée à des défis de modèle économique", met aussi en avant Jefferies.

Le broker estime aussi que l'objectif d'un gain de 20 à 60 points de base de marge opérationnelle pour 2026 n'implique qu'une croissance des dépenses opérationnelles d'environ 3%. "En cette période de changement accéléré, il est difficile de voir comment ce niveau de croissance des opex peut entraîner des changements significatifs", prévient-il, tout en confirmant son opinion "sous-performance" sur le dossier.

Points clés

- Acteur majeur de l’innovation durable, spécialisé dans des jumeaux virtuels d’expérience pour la création de services et produits par les clients, créé en 1981 ;

- Chiffre d’affaires de 6,2 Mds€, apporté par les logiciels à 90% et réparti entre 4 familles d’applications :

- innovation industrielle (55 % des revenus) : CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES ET 3 DEXCITE,

- sciences de la vie (20 % des revenus) : MEDIDATA et BIOVIA,

- innovation pour PME (25 % des revenus) : CENTRIC PLM, 3DVIA, SOLIDWORKS

- expérience cloud et cybersécurité : 3DS OUTSCALE ;

- Revenus réalisés dans les Amériques pour 39%, l’Europe pour 38% et l’Asie pour 22% ;

- Ambition stratégique 2040 V+R ou virtuel + réel: reproduire les mécanismes de métamorphose du vivant en rendant possible la vie d’objets alimentés par les données, transformables et auto-réparables et exploitation de l’IA générative intégrée aux 3D UNIV+RSESet au cloud ;

- Capital contrôlé à 39,97 % (53 % de droits de vote) par le groupe industriel Marcel Dassault, à 5,99 % par Charles Edelstenne et à 2,65 % par Bernard Charlès, ce dernier présidant le conseil de 14 administrateurs, Pascal Daloz étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Human industry experiences » fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE et orienté vers 3 secteurs : industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures et villes

- 4 atouts : l’étendue du portefeuille d’applications logicielles, la diversité des clients, via une segmentation des offres à partir des besoins de 12 industries spécifiques, une présence géographique structurée en 11 territoires et les technologies UNIV+RSES libérant le potentiel de l’IA générative via l’alliance entre virtuel et réel,

- travail constant sur les besoins en fond de roulement,

- récurrence du chiffre d’affaires logiciel, alimentant un niveau élevé d’investissements en R&D et support client,

- acquisitions financées par les 2/3 de l’autofinancement opérationnel (7,5 M€ sur 5 ans),

- innovation intégrée au modèle d’affaires : 1,2 Md€ investissements en R&D, 41 % des salariés dans les équipes R&D, 800 innovations protégées ;

Stratégie environnementale 2027 :

- réduction de 35%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2,

- définition, par 50% des fournisseurs d’objectifs de réduction de leurs émissions,

- réalisations 2023 : approvisionnement à 84% en énergie renouvelable et 67 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne (objectif 2027 de 70%) ;

- Bilan très sain : 5,3 Mds€ de capitaux propres avec à fin juin une position financière nette de 1,51 Md€ dont 1,15 Md€ apportés par l’activité.

Défis

- Fortes attentes pour 2029 -1 Md€ de revenus additionnels, à l’égard du lancement des » UNIV+RSES », alliances de jumeaux virtuels embarquant de l’IA générative et/ou agentique ; monétisation des offres via un premium sur le prix par utilisateur et la facturation en tokens de certaines solutions, accélération de la transition vers la plateforme 3DExperience et le cloud ;

- Perspecitves de croissance des revenus jugées insuffisantes par les investisseurs ;

- Après une hausse de 5 % du chiffre d’affaires et de 10 % du bénéfice net par action au 3ème trimestre, objectifs 2025 abaissés pour la 2ème fois : croissance du chiffre d’affaires ramenée entre 4 et 6 %, mais confirmation d’une marge opérationnelle de 32,2 % à 32,4 % et d’un bénéfice par action en progression de 10 % ;

-Objectifs 2029 confirmés : croissance à 2 chiffres des revenus et doublement du bénéfice net par action de 2,2 à 2,4 € ;

- Dividende 2024 de 0,23 €, selon la politique de dide 30 % du bénéfice.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
18,1350 EUR Euronext Paris -19,18%
