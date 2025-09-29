 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 889,09
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Paris - Equasens améliore ses résultats semestriels, mais la rentabilité pose question
information fournie par AOF 29/09/2025 à 12:11

(AOF) - Equasens (-8,76%, à 40,6 euros) occupe la dernière place de marché SRD, après la présentation vendredi soir de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le résultat opérationnel courant/chiffre d’affaires est ainsi passé de 19,3 à 18,2%. Parallèlement, l’Ebitda courant du spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé s’est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d’euros, alors que le résultat net part du groupe a connu une très légère progression de 0,4%, à 17,3 millions d’euros.

De son côté, le chiffre d'affaires, qui était connu depuis la fin juillet, a été confirmé à 116 millions d'euros en progression de 7,4%.

Au niveau des divisions, seule l'activité Medical Solutions a réussi à améliorer sa rentabilité selon GreenSome Finance, avec une marge opérationnelle courant de 6,8%.

Les analystes du bureau d'analyse financière retiennent de cette publication : " la confirmation de la reprise d'une vraie dynamique de croissance ", " la poursuite des investissements commerciaux et R&D " et " le renforcement significatif de la situation bilancielle avec une trésorerie brute de 146 millions d'euros vs 128 millions d'euros au 31/12/24 ". Partant, GreenSome Finance est à l'Achat sur le titre Equasens et vise un objectif de cours de 76,7 euros, soit un potentiel de hausse de 72,36% à la clôture de vendredi.

Chez Portzamparc, les analystes sont un peu moins optimistes et sont restés à Conserver sur le titre, en visant 47 euros.

Pourtant, Equasens a confirmé sa prévision d'une forte croissance du chiffre d'affaires de près de 10%, en données publiées, au second semestre. Cette progression devrait être portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes. Le groupe va d'ailleurs rester attentif aux opportunités de croissance externe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EQUASENS
40,6000 EUR Euronext Paris -8,76%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 12:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

