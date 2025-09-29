La valeur du jour à Paris - Equasens améliore ses résultats semestriels, mais la rentabilité pose question

(AOF) - Equasens (-8,76%, à 40,6 euros) occupe la dernière place de marché SRD, après la présentation vendredi soir de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le résultat opérationnel courant/chiffre d’affaires est ainsi passé de 19,3 à 18,2%. Parallèlement, l’Ebitda courant du spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé s’est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d’euros, alors que le résultat net part du groupe a connu une très légère progression de 0,4%, à 17,3 millions d’euros.

De son côté, le chiffre d'affaires, qui était connu depuis la fin juillet, a été confirmé à 116 millions d'euros en progression de 7,4%.

Au niveau des divisions, seule l'activité Medical Solutions a réussi à améliorer sa rentabilité selon GreenSome Finance, avec une marge opérationnelle courant de 6,8%.

Les analystes du bureau d'analyse financière retiennent de cette publication : " la confirmation de la reprise d'une vraie dynamique de croissance ", " la poursuite des investissements commerciaux et R&D " et " le renforcement significatif de la situation bilancielle avec une trésorerie brute de 146 millions d'euros vs 128 millions d'euros au 31/12/24 ". Partant, GreenSome Finance est à l'Achat sur le titre Equasens et vise un objectif de cours de 76,7 euros, soit un potentiel de hausse de 72,36% à la clôture de vendredi.

Chez Portzamparc, les analystes sont un peu moins optimistes et sont restés à Conserver sur le titre, en visant 47 euros.

Pourtant, Equasens a confirmé sa prévision d'une forte croissance du chiffre d'affaires de près de 10%, en données publiées, au second semestre. Cette progression devrait être portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes. Le groupe va d'ailleurs rester attentif aux opportunités de croissance externe.

AOF - EN SAVOIR PLUS