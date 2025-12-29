La valeur du jour à Paris - Atos annonce la cession de ses activités sud-américaines

(AOF) - Deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, Atos (+4,87%, à 48,03 euros) débute la dernière semaine de l’année sur les chapeaux de roues. Le spécialiste de la transformation digitale a annoncé la cession la signature d’un accord engageant pour céder ses opérations en Amérique du Sud au Brésilien Semantix. Le périmètre cédé compte actuellement 2 800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

L'acquéreur, Semantix, a été fondé au Brésil en 2010 avec une équipe dédiée et concentrée sur le pouvoir transformateur des données. L'acquisition des activités sud-américaines d'Atos lui apporterait une nouvelle dimension et accroîtrait sa couverture géographique et son écosystème technologique en élargissant le portefeuille de services.

Cette transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, une fois toutes les conditions préalables remplies. Nelson Campelo, actuel responsable d'Atos Amérique du Sud, assumerait le poste de président-directeur général de Semantix, tandis que Leonardo Santos Poça D'água, fondateur et actuel président-directeur général de Semantix, deviendrait le président exécutif du groupe, pour se concentrer sur la stratégie à long terme et l'innovation de l'entreprise.

Une cession qui fait partie du plan Genesis

Pour Atos, cette opération fait partie de son plan de transformation baptisé Genesis, qui vise à ramener le groupe à une croissance durable et à une rentabilité améliorée en se recentrant sur les géographies et les actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et connectés au cloud.

Le groupe, qui a été confronté à de graves difficultés, a finalisé sa restructuration financière et est en pleine reconstruction. En mai dernier, il a présenté Genesis, son nouveau plan stratégique et de transformation sur la période 2025-2028. Au cœur de cette stratégie se trouve le repositionnement de la société en tant que partenaire technologique mondial, propulsé par l'IA, offrant à ses clients des parcours digitaux sécurisés, de bout en bout.

L'un des objectifs est d'obtenir une structure simplifiée en transformant le portefeuille d'actifs en un groupe unifié articulé autour de deux marques distinctes : Atos, une activité de services avec six lignes de métiers (Cloud & Modern Infrastructure, Cyber Services, Date & IA, Digital Applications, Smart Platforms et Digital Workplaces) et Eviden, une activité produit.

Au niveau financier, pour 2025, Atos vise 8,5 milliards de revenus, une marge opérationnelle d'environ 4% et une variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette d'environ -350 millions d'euros. Ces objectifs ont depuis été confirmés lors de la publication des résultats semestriels en août et lors de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre fin octobre.

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Genesis orchestré par une équipe de direction de 20 membres :

- organisé en 2 grandes activités :

- services sous la marque Atos : cloud, cyber, données & Ia, applications digitales, plateformes intelligentes, environnements de travail digital,

- produits sous marque Eviden : cybersécurité, supercalculateurs, vision par ordinateur et systèmes critiques,

- organisant la présence mondiale en 6 pôles (France, Allemagne, Autriche & Europe de l’Est, Royaume-Uni & Irlande, Benelux, Pays-Bas & Scandinavie, Amérique du nord),

- optimisant les coûts (réduction d’effectifs) et améliorant le taux de facturation, à 79 %,

- ayant achevé la restructuration financière et focalisé à la fois sur la croissance et les cessions d’activités, telle l’Advanced Computing rachetée par l’état français à la fin 2026,

- finançant l’innovation avec 500 M€ en R&D d’ici 2028, (18 centres de R&D, portefeuille de 3 000 brevets) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 1,5 an de chiffre d’affaires ;

- Situation financière encore tendue -conversion en capital de 2,9 Mds€ de dette, 1,6 Md€ de financements privilégiés, report des échéances de remboursement à fin 2029 et fin 2032- mais amélioration du flux de trésorerie à fin juin, négatif à 96 M€ vs 593 M€ un an plus tôt, et effet de levier de la dette de 4, soit le plafond exigé à partir de 2027.

Défis

- Après les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée, 3 grands freins au retour d’une confiance durable des investisseurs :

- coût de la dette élevé, à environ 10 %,

- surexposition -plus de 50 % du chiffre d’affaires- au marché des infrastructures IT,

- rentabilité inférieure d’Eviden par rapport aux concurrents ;

- En France, poursuite de l’amélioration de l’efficacité commerciale dans un marché atone ;

- Après un repli de 17,4 % du chiffre d’affaires mais une forte hausse de la marge opérationnelle et une division par 2 de la perte nette au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés : revenus en repli à 8,5 Mds€, marge opérationnelle de 4 % et autofinancement libre négatif autour de 350 M€ ;

- Objectifs 2028 : 8,5 à 9 Mds€ de revenus, 10 % de marge opérationnelle, obtention de la notation de « investment grade » pour la dette dès 2027 et levier de la dette revenu à 1,6 ;

- Absence de dividende.