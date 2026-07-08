La valeur des exportations de lithium du Chili a presque triplé au premier semestre 2026, grâce à la hausse des prix et à une forte demande

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Les exportations chiliennes de lithium ont connu une forte hausse en valeur au cours du premier semestre, ayant presque triplé par rapport à l'année précédente, grâce à la hausse des prix et à une demande mondiale soutenue qui ont stimulé les ventes, a annoncé mercredi le gouvernement.

* Les recettes d'exportation de lithium ont atteint 3,2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) entre janvier et juin, soit près de trois fois le niveau enregistré sur la même période l'année dernière. Ce chiffre est également supérieur de 34,4 % au total des exportations chiliennes pour l'ensemble de l'année 2025.

* Le gouvernement a indiqué que la demande restait forte, le lithium étant un matériau essentiel pour les véhicules électriques, le stockage d’énergie, l’électronique, les technologies liées à l’intelligence artificielle et les centres de données.

* Au total, les exportations minières du Chili ont augmenté de 20,4 % au premier semestre, pour atteindre 36,9 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

* La plus forte progression des exportations de lithium a été enregistrée par le carbonate de lithium, suivi des sulfates et de l’hydroxyde.

* Le Chili ne compte actuellement que deux producteurs de lithium: la société minière locale SQM SQM-A.SN et la société américaine Albemarle ALB.N . Le pays s'efforce de développer ce secteur par le biais de partenariats publics et de projets privés.

* Le cuivre, premier produit d’exportation du Chili, a également enregistré une forte croissance. Les exportations de cuivre ont augmenté de 11,5 % en glissement annuel pour atteindre 30,2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) au premier semestre, grâce à la hausse des prix et à l’augmentation des expéditions. Le cuivre a représenté 50,1 % des exportations totales du Chili.

* En tant que premier producteur mondial de cuivre et fournisseur majeur de lithium, le Chili tire profit de la dynamique mondiale en faveur de l’électrification des transports, de l’extension des réseaux électriques et du développement des infrastructures numériques.