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La valeur de Strategy recule après que le MSCI a menacé de l'exclure de ses indices mondiaux
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de Strategy MSTR.O , dirigée par Michael Saylor, reculent de 2,7% à 147,2 dollars avant l'ouverture du marché

** MSCI indique que la société , qui achète des bitcoins, pourrait être retirée de ses indices mondiaux en vertu de nouvelles règles

** MSCI a déclaré jeudi que les sociétés non opérationnelles ne seraient plus éligibles à ses indices « Global Investable Market » à compter de la clôture du 30 novembre

** Cette mesure pourrait menacer des milliards de dollars d’investissements passifs dans la société

** La société avait averti l’année dernière qu’une exclusion pourrait entraîner une liquidation d’actions d’une valeur de 2,8 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 0,4% depuis le début de l'année

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