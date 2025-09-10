 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 767,59
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Turquie obtient 15 milliards de mètres cubes de GNL pour diversifier son approvisionnement en gaz
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la déclaration du ministère de l'énergie)

La Turquie a conclu des accords de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) avec des sociétés énergétiques internationales, garantissant environ 15 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz pour la période 2026-2028, a déclaré mercredi le ministre de l'Énergie Alparslan Bayraktar.

Les accords ont été annoncés pendant deux jours lors de la conférence Gastech 2025 à Milan, où la compagnie nationale d'énergie turque BOTAS a signé des contrats avec huit fournisseurs.

Les accords initiaux avec BP BP.L , ENI

ENI.MI et Shell SHEL.L couvraient 8,7 milliards de m3, tandis que cinq accords supplémentaires signés mercredi ont élargi le portefeuille pour inclure des livraisons de sociétés basées en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Norvège.

Parmi les fournisseurs, la société britannique Hartree livrera 600 millions de mètres cubes sur deux ans. Le producteur américain de GNL Cheniere LNG.N fournira 1,2 milliard de mètres cubes en un an, tandis que la société allemande SEFE a accepté de fournir 1,8 milliard de mètres cubes sur trois ans, a indiqué M. Bayraktar.

Séparément, le japonais JERA livrera 600 millions de mètres cubes dans le cadre d'un contrat d'un an, et le norvégien Equinor EQNR.OL fournira 1,5 milliard de mètres cubes sur trois ans, a-t-il également déclaré.

La Turquie a importé environ 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel l'année dernière, dont 14,3 milliards de mètres cubes sous forme de GNL. Les nouveaux contrats signés représentent une part importante de la consommation nationale et devraient renforcer la sécurité de l'approvisionnement avant la saison hivernale.

Bayraktar a déclaré que les accords reflètent la stratégie de la Turquie visant à construire une structure énergétique flexible, multi-sources et sûre, ajoutant que les accords amélioreront la prévisibilité du portefeuille gazier du pays à moyen terme.

Valeurs associées

BP
421,900 GBX LSE -0,24%
CHENIERE ENERGY
234,180 USD NYSE 0,00%
ENI
14,908 EUR MIL -0,24%
EQUINOR
241,100 NOK LSE Intl -0,88%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Or
3 649,70 USD Six - Forex 1 +0,64%
Pétrole Brent
66,94 USD Ice Europ +0,62%
Pétrole WTI
63,14 USD Ice Europ +0,57%
SHELL
2 644,500 GBX LSE -0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Oseberg, embarcation viking vieille de 1.200 ans, lors de la préparation de son transfert dans une annexe spécialement construite du Musée de l'Age viking d'Oslo, le 1er septembre 2025 ( NTB / Fredrik Varfjell )
    A Oslo, le dernier voyage de bateaux vikings
    information fournie par AFP 10.09.2025 15:51 

    Plus que millénaires, ils ont traversé les épreuves du temps et se préparent à ce qui devrait être leur dernier et, peut-être, plus périlleux voyage: trois bateaux vikings amorcent un déménagement à haut risque vers leur ultime demeure en Norvège. Sur une péninsule ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:43 

    Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank