La Turquie obtient 15 milliards de mètres cubes de GNL pour diversifier son approvisionnement en gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la déclaration du ministère de l'énergie)

La Turquie a conclu des accords de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) avec des sociétés énergétiques internationales, garantissant environ 15 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz pour la période 2026-2028, a déclaré mercredi le ministre de l'Énergie Alparslan Bayraktar.

Les accords ont été annoncés pendant deux jours lors de la conférence Gastech 2025 à Milan, où la compagnie nationale d'énergie turque BOTAS a signé des contrats avec huit fournisseurs.

Les accords initiaux avec BP BP.L , ENI

ENI.MI et Shell SHEL.L couvraient 8,7 milliards de m3, tandis que cinq accords supplémentaires signés mercredi ont élargi le portefeuille pour inclure des livraisons de sociétés basées en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Norvège.

Parmi les fournisseurs, la société britannique Hartree livrera 600 millions de mètres cubes sur deux ans. Le producteur américain de GNL Cheniere LNG.N fournira 1,2 milliard de mètres cubes en un an, tandis que la société allemande SEFE a accepté de fournir 1,8 milliard de mètres cubes sur trois ans, a indiqué M. Bayraktar.

Séparément, le japonais JERA livrera 600 millions de mètres cubes dans le cadre d'un contrat d'un an, et le norvégien Equinor EQNR.OL fournira 1,5 milliard de mètres cubes sur trois ans, a-t-il également déclaré.

La Turquie a importé environ 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel l'année dernière, dont 14,3 milliards de mètres cubes sous forme de GNL. Les nouveaux contrats signés représentent une part importante de la consommation nationale et devraient renforcer la sécurité de l'approvisionnement avant la saison hivernale.

Bayraktar a déclaré que les accords reflètent la stratégie de la Turquie visant à construire une structure énergétique flexible, multi-sources et sûre, ajoutant que les accords amélioreront la prévisibilité du portefeuille gazier du pays à moyen terme.