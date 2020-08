Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie critique les Emirats après l'accord avec Israël Reuters • 14/08/2020 à 09:48









ISTANBUL, 14 août (Reuters) - L'histoire ne pardonnera jamais aux Emirats arabes unis (EAU) le "comportement hypocrite" qui les a conduits à conclure un accord avec Israël pour normaliser les relations entre les deux pays, a déclaré vendredi la Turquie. Pour le ministère turc des Affaires étrangères, l'administration et le peuple palestinien ont eu raison de réagir vivement à l'annonce de cet accord jeudi. "L'histoire et la conscience des peuples de la région n'oublieront et ne pardonneront jamais ce comportement hypocrite des EAU, qui trahissent les Palestiniens au nom de leurs petits intérêts", ajoute le ministère dans un communiqué. "Il est extrêmement préoccupant que les EAU puissent, de manière unilatérale, tenter de faire table rase du Plan de paix arabe (de 2002) élaboré par la Ligue arabe." La Turquie entretient elle-même des relations diplomatiques et commerciales avec Israël mais ces relations sont tendues depuis des années. En 2010, des soldats israéliens ont tué 10 militants turcs qui tentaient de forcer le blocus de la bande de Gaza, territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste Hamas. L'accord annoncé jeudi, conclu sous l'égide des Etats-Unis, fait des EAU le troisième pays arabe à établir des relations complètes avec Israël après l'Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994. (Daren Butler, version française Marc Angrand)

