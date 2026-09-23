La Turquie affirme que près d'un demi-million d'investisseurs sont touchés par la liquidation de fonds

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L'autorité turque de régulation des marchés financiers a déclaré mercredi que près d'un demi-million d'investisseurs détenaient des participations dans plus de 100 fonds d'investissement turcs, d'une valeur totale d'environ 18 milliards de dollars, dont les autorités ont ordonné la liquidation la semaine dernière lors d'une vague de ventes massives sur les marchés.

Les autorités turques ont également pris des mesures la semaine dernière pour soutenir la stabilité financière, notamment pour renforcer la liquidité de la livre turque et assouplir certaines exigences en matière de fonds propres et de marge, après que certains fonds ont eu du mal à faire face aux retraits lors d'une vague de ventes sur le marché boursier.

Le Conseil des marchés financiers turcs (SPK) a indiqué dans un communiqué que le nombre d’investisseurs particuliers dans les fonds concernés s’élevait à 455 758, en se référant aux registres du dépositaire central de titres.

Par ailleurs, les autorités ont élargi une enquête ouverte par le parquet la semaine dernière après que le SPK eut déposé des plaintes pénales concernant des transactions sur les actions des sociétés turques Katilimevim, Gundogdu Gida et Destek Finans.

Les médias turcs ont rapporté que cinq personnes placées en garde à vue ces derniers jours avaient comparu mercredi devant le tribunal et avaient été placées en détention provisoire dans l'attente de leur procès.

Le ministère turc de la Justice n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Le ministère a déclaré mardi dans un communiqué que les personnes concernées étaient poursuivies notamment pour violation de la loi turque sur les marchés de capitaux, appartenance à une organisation criminelle et fraude aggravée commise par des dirigeants d’entreprise ou d’autres personnes agissant pour le compte d’une entreprise dans le cadre d’activités commerciales.