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La TSX en hausse grâce aux valeurs technologiques et financières
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 22:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour à la clôture)

par Darshan Kumar R et Avinash P

Le principal indice boursier canadien a progressé lundi, porté par les valeurs technologiques et financières, alors que les investisseurs assimilaient les commentaires de la Banque du Canada sur l’inflation et la croissance.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a progressé de 0,57 % à 36.009,40 points.

* Wall Street a bondi, porté par les hausses d’Advanced Micro Devices et d’autres poids lourds de l’IA. .N Au Canada, l’indice technologique .SPTTTK a progressé de 2,96 %.

* "C (TSX) est dominée par le secteur technologique. Shopify est sans aucun doute l’un des grands gagnants dans ce domaine", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège mondial senior en stratégie d’investissement chez Edward Jones. "Plus généralement, les géants technologiques réaffirment leur leadership."

* L'action Shopify SHOP.TO , troisième plus grande entreprise canadienne, a progressé de 7,8 %, tandis que celle de BlackBerry BB.TO a gagné 7 %.

* Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que les droits de douane américains pourraient réduire la croissance du Canada au quatrième trimestre à moins de 1 %, reflétant une nouvelle vague d’incertitude qui menace de peser sur l’investissement et l’embauche. M. Macklem a précisé que la banque devait tenir compte du fait que, si un ralentissement de la croissance pouvait faire baisser l’inflation, le conflit au Moyen-Orient pourrait la faire grimper en raison de la flambée des prix du pétrole.

* L’indice financier .SPTTFS , qui regroupe les plus grandes banques et compagnies d’assurance du pays, a progressé de 1,4 %.

* Les cours du pétrole ont reculé jusqu'au seuil psychologique des 100 dollars le baril, les investisseurs espérant des avancées diplomatiques concernant la guerre en Iran lors de la réunion de l'ONU de cette semaine et tablant sur une reprise partielle des livraisons en provenance d'Arabie saoudite. O/R

* Les valeurs phares du secteur de l’énergie .SPTTEN ont reculé de 2,5 %. L’indice minier global .GSPTTMT a perdu 0,7 %.

* Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres des ventes au détail attendus plus tard dans la semaine, afin d’y déceler des indices sur les dépenses de consommation dans un contexte de craintes inflationnistes croissantes.

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BLACKBERRY
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