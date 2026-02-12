La transformation du bétail brésilien atteint un niveau record alors que la Chine consomme de plus en plus de viande bovine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ana Mano

L'activité d'abattage de bovins au Brésil pour le quatrième trimestre montre que les conditionneurs de viande bovine ont augmenté la transformation de 13,1% par rapport à la même période en 2024, selon les données préliminaires du bureau de recensement brésilien publiées jeudi. Ce chiffre, s'il est confirmé, porterait l'abattage total du Brésil à 42,3 millions de têtes en 2025, un record, car la forte demande chinoise a entraîné une accélération de la transformation et a placé le Brésil devant les États-Unis en tant que plus grand producteur de bœuf au monde.

Les données commerciales du gouvernement brésilien indiquent que la demande chinoise est restée forte en janvier, avec 650 millions de dollars d'expéditions de bœuf vers le pays asiatique le mois dernier, soit près de 45 % de plus qu'il y a un an.

Dans l'ensemble, le Brésil a vendu quelque 232 000 tonnes métriques de bœuf frais à de multiples destinations en 2025, générant près de 1,3 milliard de dollars de recettes. La part de la Chine dans le commerce du bœuf brésilien était d'environ la moitié, en valeur et en volume. À l'avenir, toutefois, les entreprises brésiliennes pourraient ne plus vendre autant à leur principal partenaire commercial, Pékin ayant introduit des quotas d'importation annuels maximaux pour les fournisseurs sur une période de trois ans. Tout ce qui dépasse un certain seuil sera frappé d'un droit de douane de 55 % .

Les "mesures de sauvegarde" de la Chine ont effrayé les transformateurs locaux. Mais comme Pékin est inflexible, le gouvernement brésilien discute actuellement avec l'industrie d'un plan visant à attribuer des quotas spécifiques aux entreprises, dans la même proportion que leurs exportations vers la Chine l'année dernière, afin de réguler les approvisionnements. Les défenseurs de cette mesure affirment qu'elle pourrait éviter une pression à la hausse sur les prix du bétail ou une chute des prix à l'exportation de la viande bovine, les entreprises locales se précipitant pour exporter vers la Chine afin de remplir leur quota plus rapidement que les autres. Ses détracteurs estiment qu'elle pourrait permettre une ingérence sans précédent dans les exportations de denrées alimentaires.

Pékin exemptera 1,106 million de tonnes de bœuf brésilien de droits de douane supplémentaires cette année. En moyenne, les exportateurs locaux vendraient quelque 92 000 tonnes par mois à la Chine en vertu de ce seuil, contre près de 140 000 tonnes par mois en 2025.