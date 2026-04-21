La thérapie anticancéreuse combinée de Merck-Eisai n'atteint pas les principaux objectifs de l'étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les traitements expérimentaux combinés de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T pour un type de cancer du rein n'ont pas atteint les principaux objectifs d'une étude de phase avancée, ont déclaré les entreprises mardi.
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