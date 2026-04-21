La thérapie anticancéreuse combinée de Merck-Eisai n'atteint pas les principaux objectifs de l'étude de phase avancée

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Les traitements expérimentaux combinés de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T pour un type de cancer du rein n'ont pas atteint les principaux objectifs d'une étude de phase avancée, ont déclaré les entreprises mardi.